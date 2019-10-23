По информации издания, основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды".

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами "Слуги народа", которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

Украинская правда

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