Возбудили дело о взяточничестве "слуг народа" в Раде
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Среда, 23 октября 2019, 11:11
Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами "Слуги народа", которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.
Источник: пресс-служба САП
По информации издания, основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды".
Украинская правда
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