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Ще один "кварталівець" отримав посаду в РНБО

Середа, 23 жовтня 2019, 11:35
Ще один кварталівець отримав посаду в РНБО
facebook Ткаченка

Народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Джерело: LIGA.net з посиланням пресслужбу нардепа.

Пряма мова Ткаченка: "В першу чергу, бачу свою роль в консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території.".

Деталі: Ткаченко є членом комітету Верховної Ради з прав людини, деокупаціъ і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Він вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті.

Пряма мова: "Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи"

Що передувало: 22 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" шоумен і комік Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Коментуючи реакцію суспільства на його призначення Сивохо запропонував не поспішати з висновками, хайпом і хейтом.

Нагадаємо:

  • Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.
  • До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією Майстер-шоу, яка займалася організацією гастролей відомих артистів.
  • У серпні 2014 став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" - дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.

"Українська правда" в Threads

Теми: Квартал РНБОСлуга народу
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