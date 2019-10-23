Ще один "кварталівець" отримав посаду в РНБО
Народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Джерело: LIGA.net з посиланням пресслужбу нардепа.
Пряма мова Ткаченка: "В першу чергу, бачу свою роль в консультуванні секретаря РНБО з соціально-гуманітарних питань підконтрольної Україні території.".
Деталі: Ткаченко є членом комітету Верховної Ради з прав людини, деокупаціъ і реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Він вважає, що робота в РНБО потрапить в унісон з роботою в комітеті.
Пряма мова: "Планів і завдань для себе ставлю безліч. Вважаю, що попереду мене чекає багато продуктивної роботи"
Що передувало: 22 жовтня стало відомо, що креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" шоумен і комік Сергій Сивохо був призначений радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Коментуючи реакцію суспільства на його призначення Сивохо запропонував не поспішати з висновками, хайпом і хейтом.
Нагадаємо:
- Ткаченко закінчив Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, а також Луганський національний університет Тараса Шевченка.
- До 2014 року проживав в Луганську, де керував компанією Майстер-шоу, яка займалася організацією гастролей відомих артистів.
- У серпні 2014 став одним із співвласників ТОВ "Квартал-концерт" - дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії і є її керуючим партнером.
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