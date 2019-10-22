Сивохо про своє призначення в РНБО: Скоро ви все побачите

35983 перегляди
Вівторок, 22 жовтня 2019, 11:06

Шоумен і комік Сергій Сивохо, коментуючи реакцію суспільства на його призначення радником секретаря РНБО, запропонував не поспішати з висновками.

Джерело: facebook Сивохо

Дослівно: "Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати".

Деталі: Сивохо вважає, що реакція суспільства на його призначення в РНБО викликана тим, що питання Донбасу "болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися сподіватися і чекати".

Він написав, що в РНБО буде відповідати тільки за гуманітарну політику, "за роботу з людьми і смислами".

Сивохо підкреслив, що буде працювати з великою і цілеспрямованою командою, в якій, за його словами, всі, як і він сам, вихідці з Донбасу.

Він заявив, що у них є "величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах".

Що було раніше: Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сивохо повідомив про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Ця новина викликала подив серед користувачів соцмереж.

Читайте також Данилюка на Данілова. Кого Зеленський призначив новим секретарем РНБО

Нагадаємо:

  • Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сивохо був кандидатом від "Слуги народу" на окрузі №49 у Донецькій області, але посів лише третє місце, поступившись кандидату від "Оппоблоку" Борису Колесникову і кандидату від ОПЗЖ Валерію Гнатенку, який і переміг на окурзі.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: РНБО Донбас Квартал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Кварталівцю" Сивохо знайшли посаду в РНБО 21 жовтня 2019, 16:07
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника кіберполіції 21 жовтня 2019, 11:21
Зеленський оновив структуру апарату РНБО 19 жовтня 2019, 08:48
Усі новини
Головні новини
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
Україна піднялась в рейтингу Doing business
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк
Рябошапка звільнив Горбатюка з ГПУ
Усі новини
Фото

Будні сантехніка: що люди виробляють із трубами та унітазами

дослідження

Синє світло від екранів може прискорити старіння

думка

Чи можна вінчатися у високосний рік?