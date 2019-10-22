Сивохо про своє призначення в РНБО: Скоро ви все побачите
Шоумен і комік Сергій Сивохо, коментуючи реакцію суспільства на його призначення радником секретаря РНБО, запропонував не поспішати з висновками.
Джерело: facebook Сивохо
Дослівно: "Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати".
Деталі: Сивохо вважає, що реакція суспільства на його призначення в РНБО викликана тим, що питання Донбасу "болить, що немає простих рішень і всі вже втомилися сподіватися і чекати".
Він написав, що в РНБО буде відповідати тільки за гуманітарну політику, "за роботу з людьми і смислами".
Сивохо підкреслив, що буде працювати з великою і цілеспрямованою командою, в якій, за його словами, всі, як і він сам, вихідці з Донбасу.
Він заявив, що у них є "величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах".
Що було раніше: Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сивохо повідомив про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.
Ця новина викликала подив серед користувачів соцмереж.
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Нагадаємо:
- Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сивохо був кандидатом від "Слуги народу" на окрузі №49 у Донецькій області, але посів лише третє місце, поступившись кандидату від "Оппоблоку" Борису Колесникову і кандидату від ОПЗЖ Валерію Гнатенку, який і переміг на окурзі.
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