Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Источник: LIGA.net со ссылкой пресс-службу нардепа.
Прямая речь Ткаченко: "В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. ".
Детали: Ткаченко является членом комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
Он считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете.
Прямая речь: "Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы"
Что было ранее: 22 октября стало известно, что креативный продюсер ООО "Квартал 95" шоумен и комик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Комментируя реакцию общества на его назначение Сивохо предложил не спешить с выводами, хайпом и хейтом.
Напомним:
- Ткаченко закончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, а также Луганский национальный университет Тараса Шевченка.
- До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией Мастер-шоу, которая занималась организацией гастролей известных артистов.
- В августе 2014 стал одним из совладельцев ООО "Квартал-концерт" - дочерней компании Студии "Квартал 95". Он обладает четвертью уставного фонда компании и является ее управляющим партнером.