Еще один "кварталовец" получил должность в СНБО

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Источник: LIGA.net со ссылкой пресс-службу нардепа.

Прямая речь Ткаченко: "В первую очередь, вижу свою роль в консультировании секретаря СНБО по социально-гуманитарным вопросам подконтрольной Украине территории. ".

Детали: Ткаченко является членом комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Он считает, что работа в СНБО попадет в унисон с работой в комитете.

Прямая речь: "Планов и задач для себя ставлю множество. Считаю, что впереди меня ждет много продуктивной работы"

Что было ранее: 22 октября стало известно, что креативный продюсер ООО "Квартал 95" шоумен и комик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Комментируя реакцию общества на его назначение Сивохо предложил не спешить с выводами, хайпом и хейтом.

Напомним: