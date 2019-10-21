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"Кварталівцю" Сивохо знайшли посаду в РНБО

Понеділок, 21 жовтня 2019, 16:07
Кварталівцю Сивохо знайшли посаду в РНБО

Шоумен і комік Сергій Сивохо повідомив про своє призначення радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Джерело: facebook Сивохо

Дослівно: "Починаю тиждень на новій посаді: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірну кількість! Попереду багато складної і важливої роботи".

Деталі: Сивохо опублікував фото посвідчення радника секретаря РНБО. У посвідченні зазначено, що воно видане 18 жовтня 2019 року.

Нагадаємо:

Креативний продюсер ТОВ "Квартал 95" Сергій Сивохо був кандидатом від "Слуги народу" на окрузі №49 у Донецькій області, але посів лише третє місце, поступившись кандидату від "Оппоблоку" Борису Колесникову і кандидату від ОПЗЖ Валерію Гнатенку, який і переміг на окурзі.

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"Українська правда" в Threads

Теми: РНБОКвартал Слуга народуСивохо
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