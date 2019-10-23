В ГПУ показали, як прокурори проходять атестацію. Не обійшлося без курйозів

Прокурори почали проходити атестацію в рамках реформи, у перший день не обійшлося без курйозів.

Джерело: головний військовий прокурор Віктор Чумак на своїй Facebook-сторінці, пресслужба ГПУ

Пряма мова: "Сьогодні, прокурори почали проходити атестацію. Більше 200 осіб було в першій групі. Не обійшлося без пригод. Ну по-перше, одна особа навіть прийшовши на тестування, відмовилась від його проходження. Але є вже і приємні новини, на цей момент вже декілька осіб закінчили тестування з позитивним результатом".

Деталі: За даними Чумака, один прокурор військової прокуратури набрав 90 балів із 100. Результати атестації мають оприлюднити.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, 23 жовтня тестування мають пройти 4 групи прокурорів, тобто близько 1000 осіб, які подали заяви на проходження атестації і переведення на роботу в нові органи прокуратури. Остання (п'ята) група прокурорів ГПУ складе цей іспит 24 жовтня.

Під час тестування кандидатам на посади прокурора потрібно за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на 100 питань за 100 хвилин. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал. Результат кожного кандидата з’являється на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70) допускаються до наступного етапу атестації – тестування на загальні здібності та навички.

Останній етап проходитиме у формі співбесіди та включатиме в себе виконання ситуаційного завдання.

Чому це важливо: За задумом реформаторів, працювати в нових органах прокуратури продовжать прокурори, які пройдуть оцінювання за критеріями професійності та доброчесності. Ефективність атестації в рамках реформи прокуратури, ініційованої президентом Володимиром Зеленським і ухваленої парламентом, ставили під сумнів деякі прокурори. Проти ухваленого порядку атестації висловлювався зокрема керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

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