Горбатюк заявляє, що комісії при ГПУ не мають права атестувати прокурорів

Керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк вважає, що створені при ГПУ кадрові комісії не мають права проводити атестації прокурорів.

Джерело: Горбатюк у коментарі "Громадському"

Деталі: Відповідно до закону про реформування органів прокуратури, усі прокурори та слідчі, які хочуть працювати в Офісі генпрокурора, мають пройти атестацію, яку має оцінювати комісія Офісу генпрокурора.

"Однак оскільки Офісу генпрокурора поки не існує, було створено інші комісії, при ГПУ, яким доручили займатися атестацією. Таким чином діяльність цих комісій поза законом і, відповідно, їхні рішення можуть бути оскаржені й безперечно скасовані", — наголосив Горбатюк.

Він додав, що наразі невідомо, за якими критеріями добирали членів комісій, адже відкритого конкурсу не було.

Горбатюк також заявив, що чотирьох слідчих управління спеціальних розслідувань звільнили з ГПУ незаконно.

За його словами, у законі передбачено, що якщо не було подано заяви про атестацію затвердженого зразка, можливе звільнення прокурора. Однак у випадку зі слідчими неподання заяви не може бути підставою для їхнього звільнення.

Пряма мова Горбатюка: "Для слідчих записано, що якщо вони хочуть перейти до Офісу генпрокурора, необхідно подати заяву встановленого зразка, але не написано, що у разі неподання слідчого може бути звільнено. Однак чотирьох слідчих просто звільнили, стверджуючи, що вони прирівнюються до прокурорів, оскільки вони були керівниками слідчих відділів".

"Таке незаконне звільнення слідчих містить ознаки злочинного втручання в їх діяльність".

Деталі: Горбатюк також вважає, що текст заяви затвердженого зразка, яку подають прокурори для проходження атестації, грубо порушує законодавство та Конституцію.

"Це взагалі не пов’язано з виявленням доброчесності або недоброчесності. Ця реформа схожа на механізм для звільнення тих, хто незручний системі", — зазначив начальник спецуправління.

Що було раніше: Нещодавно генпрокурор Руслан Рябошапка затвердив склад двох кадрових комісій.

Першу кадрову комісію очолив головний військовий прокурор Віктор Чумак. Окрім Чумака до комісії увійшли Олександр Толочко, Оксана Капліна, а також делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проектами міжнародно-технічної допомоги Роман Жовнір, Андрій Боровик, Борис Малишев.

Другу кадрову комісію очолив Віталій Касько. До комісії увійшли Володимир Бурдін, Максим Піддубчак, а також делеговані міжнародними неурядовими організаціями та проектами міжнародно-технічної допомоги Олександр Лємєнов, Сергій Перникоза, Марина Цапок.

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