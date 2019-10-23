В ГПУ показали, как прокуроры проходят аттестацию. Не обошлось без курьезов

Прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы, в первый день не обошлось без курьезов.

Источник: главный военный прокурор Виктор Чумак на своей Facebook-странице, пресс-служба ГПУ

Прямая речь: "Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек были в первой группе. Не обошлось без приключений. Ну во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на этот момент несколько человек закончили тестирование с положительным результатом".

Детали: По данным Чумака, один прокурор военной прокуратуры набрал 90 баллов из 100. Результаты аттестации должны обнародовать.

По данным ГПУ, 23 октября тестирования должны пройти 4 группы прокуроров, то есть около 1000 человек, подавших заявления на прохождение аттестации и переводе на работу в новые органы прокуратуры. Последняя (пятая) группа прокуроров ГПУ составит этот экзамен 24 октября.

Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Почему это важно: По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и доброчесности. Эффективность аттестации в рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом, ставили под сомнение некоторые прокуроры. Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

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