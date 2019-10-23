Кілька "слуг" готові свідчити у справі про хабар – джерело

Двоє народних депутатів звернулися до правоохоронців з готовністю свідчити у справі щодо можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"

Пряма мова: "Двоє з одинадцяти звернулися і запевнили, що готові давати покази".

Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара по 30 тис. доларів 11-ма нардепами.

Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

18 жовтня нардепи на засіданні комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.

Результати голосування комітету стали причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу":

"Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)

Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС) " Утримались" : Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)

: Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН) Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.

Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" через голосування за певні рішення.

Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, ймовірно, – продають свої голоси і рішення.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

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