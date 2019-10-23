Кілька "слуг" готові свідчити у справі про хабар – джерело
Двоє народних депутатів звернулися до правоохоронців з готовністю свідчити у справі щодо можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.
Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди"
Пряма мова: "Двоє з одинадцяти звернулися і запевнили, що готові давати покази".
Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара по 30 тис. доларів 11-ма нардепами.
Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.
Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
18 жовтня нардепи на засіданні комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.
Результати голосування комітету стали причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу":
- "Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)
- "Утримались": Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)
- Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.
Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.
Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.
На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" через голосування за певні рішення.
Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, ймовірно, – продають свої голоси і рішення.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Нагадаємо:
- 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".