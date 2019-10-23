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Несколько "слуг" готовы свидетельствовать по делу о взятке – источник

Среда, 23 октября 2019, 13:24
Несколько слуг готовы свидетельствовать по делу о взятке – источник

Двое народных депутатов обратились к правоохранителям и заявили о готовности свидетельствовать по делу о возможном совершении коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

Источник: информированный источник "Украинской правды"

Прямая речь: "Двое из одиннадцати обратились и заверили, что готовы давать показания".

Что было раньше: 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами.

Речь идет об 11 народных избранниках, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды" относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали "против" вынесение на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует "схему" с посредниками.

Результаты голосования комитета стали причиной конфликта в президентской фракции "Слуга народа":

  • "Против" Алексей Ковалев (СН), Александр Дубинский (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Игорь Палица (За майбутнє), Нина Южанина (ЕС)
  • "Воздержались" Алексей Леонов (СН), Юлия Диденко (СН), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Анна Колесник (СН), Олег Воронько (СН), Андрей Холодов (СН)
  • Не голосовали, но присутствовали: Элла Репина (СН), Ирина Алахвердиева (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Дарья Володина (СН) вышла.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Почему это важно: "Слуга народа" самая большая фракция в истории украинского парламента - 254 нардепа. Для лучшей коммуникации партию разделили на 15 групп, однако в политической силе бушуют междоусобицы.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют "слуг народа" по поводу голосования за определенные решения.

Споры в самой большой украинской фракции свидетельствуют о расколе. Отдельные депутаты бойкотируют некоторые инициативы Офиса президента, а некоторые, имоверно, – продают свои голоса и решения.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Напомним:

  • 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом о возможным получением взяток "слугами народа".

Украинская правда
Темы: Слуга народаВерховная Радавзяткаскандал
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