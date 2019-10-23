Зеленський: Усі члени комітету фінансів мають пройти детектор брехні

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".

Джерело: пост Зеленського у Facebook

Пряма мова: "Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи.

Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були.

Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України".

Деталі: За словами Зеленського, так само має пройти поліграф і депутат, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань" (нардеп від "Слуги народу" В’ячеслав Медяник, який на засіданні Ради обговорював у телефонній переписці, як вирішити питання з прокурорами, – ред.).

Президент запевнив, що якщо підозри виправдаються – то з такими депутатами попрощаються.

Що було раніше: 23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання 11-ма нардепами по 30 тисяч доларів хабара.

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