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Зеленський: Усі члени комітету фінансів мають пройти детектор брехні

Середа, 23 жовтня 2019, 12:19
Зеленський: Усі члени комітету фінансів мають пройти детектор брехні

Президент Володимир Зеленський вважає, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".

Джерело: пост Зеленського у Facebook

Пряма мова: "Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи.

Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були.

Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України".

Деталі: За словами Зеленського, так само має пройти поліграф і депутат, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань" (нардеп від "Слуги народу" В’ячеслав Медяник, який на засіданні Ради обговорював у телефонній переписці, як вирішити питання з прокурорами, – ред.).

Президент запевнив, що якщо підозри виправдаються – то з такими депутатами попрощаються.

Що було раніше: 23 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання 11-ма нардепами по 30 тисяч доларів хабара.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

Передісторія:  

  • 18 жовтня спалахнув скандал у "Слузі народу" через відмову нардепів підтримати проєкт закону №2047, про скасування так званих "майданчиків нардепа Яценка" – електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
  • Підозрювали, що частина депутатів відмовились підтримати законопроєкт через те, що їм запропонували певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.
  • Після цього джерела УП повідомляли, що президент Володимир Зеленський та керівництво партії "Слуга народу" вимагали, щоб депутати СН, які є членами фінансового комітету Ради пройшли детектор брехні.
  • Майданчики-посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані й отримують за це з кожної операції оцінки від 500 до 1 800 гривень. 
  • У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.
  • Також 19 нардепів від "Слуги народу" (шість із них уже відкликали свої підписи) зареєстрували альтернативний проєкт закону №2047-1, який закріплює монополію електронних майданчиків, розширення їх функціонування.  

Українська правда

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Теми: ЗеленськийСлуга народу
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