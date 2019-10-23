Свідка хабарів у Раді покажуть по ТБ

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.

Джерело: брифінг 23 жовтня Давида Арахамії

Пряма мова: "Завтра на "1+1" мене запросили на "Право на владу" і я туди приведу одного свідка, який на сцені прямо дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів...

Спочатку ми почули сигнали... До мене підійшов один депутат і каже: "Мені тут якісь люди пропонують 25 тисяч доларів за те, що я вийду, чи там утримаюсь від голосування". Зафіксували ми це. Потім до мене підійшла інша і каже: "А мені 30 тисяч доларів пропонують". Я кажу: "Давайте ми всі ці сигнали передамо в правоохоронні органи". Але зараз стався такий розголос і правоохоронні органи повинні реагувати на публічні заяви і я кажу: "Давайте тоді покажемо всій країні, хто це і як це".

Деталі: За словами глави фракції, людина, яка 24 жовтня буде в ефірі програми на каналі близькому до олігарха Ігоря Коломойського, була свідком пропозиції хабара. Арахамія запевнив, що у них немає прямих доказів передачі коштів.

Очільник фракції "Слуга народу" вірить, що його однопартійці хабарів не брали.

Він додав, що сьогодні разом з нардепом від СН Олександром Дубінським пройдуть у прямому ефірі поліграф, а згодом і всі нардепи, причетні до справи, пройдуть перевірку на детекторі брехні.

Також Арахамія запевняє, що у "Слузі народу" немає розколу.

Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара по 30 тис. доларів 11-ма нардепами.

Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.

18 жовтня нардепи на засіданні комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.

Результати голосування комітету стали причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу":

"Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)

Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС) " Утримались" : Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)

: Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН) Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.

Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.

Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.

На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" через голосування за певні рішення.

Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, ймовірно, – продають свої голоси і рішення.

Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка

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