Свідка хабарів у Раді покажуть по ТБ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що 24 жовтня свідок у справі щодо хабара нардепам по 30 тисяч доларів публічно розповість про пропозицію неправомірної вигоди.
Джерело: брифінг 23 жовтня Давида Арахамії
Пряма мова: "Завтра на "1+1" мене запросили на "Право на владу" і я туди приведу одного свідка, який на сцені прямо дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів...
Спочатку ми почули сигнали... До мене підійшов один депутат і каже: "Мені тут якісь люди пропонують 25 тисяч доларів за те, що я вийду, чи там утримаюсь від голосування". Зафіксували ми це. Потім до мене підійшла інша і каже: "А мені 30 тисяч доларів пропонують". Я кажу: "Давайте ми всі ці сигнали передамо в правоохоронні органи". Але зараз стався такий розголос і правоохоронні органи повинні реагувати на публічні заяви і я кажу: "Давайте тоді покажемо всій країні, хто це і як це".
Деталі: За словами глави фракції, людина, яка 24 жовтня буде в ефірі програми на каналі близькому до олігарха Ігоря Коломойського, була свідком пропозиції хабара. Арахамія запевнив, що у них немає прямих доказів передачі коштів.
Очільник фракції "Слуга народу" вірить, що його однопартійці хабарів не брали.
Він додав, що сьогодні разом з нардепом від СН Олександром Дубінським пройдуть у прямому ефірі поліграф, а згодом і всі нардепи, причетні до справи, пройдуть перевірку на детекторі брехні.
Також Арахамія запевняє, що у "Слузі народу" немає розколу.
Що було раніше: 23 жовтня САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабара по 30 тис. доларів 11-ма нардепами.
Йдеться про 11 народних обранців, які є членами парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики.
Підставою для порушення кримінального провадження стала інформація "Української правди" щодо електронних майданчиків-посередників між оцінщиками майна та електронною базою Фонду державного майна.
18 жовтня нардепи на засіданні комітету податкової політики проголосували "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.
Результати голосування комітету стали причиною конфлікту у президентській фракції "Слуга народу":
- "Проти" Олексій Ковальов (СН), Олександр Дубінський (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасія Ляшенко (СН), Ігор Палиця (За майбутнє), Ніна Южаніна (ЄС)
- "Утримались": Олексій Леонов (СН), Юлія Діденко (СН), Ольга Василевська-Смаглюк (СН), Анна Колісник (СН), Олег Воронько (СН). Андрій Холодов (СН)
- Не голосували, але були присутні: Елла Рєпіна (СН), Ірина Алахвердієва (СН), Юрій Солод (ОПЗЖ), Дар’я Володіна (СН) вийшла.
Підозрюють, що частина депутатів могла отримати певну "винагороду" за блокування процесу знищення майданчиків.
Чому це важливо: "Слуга народу" найбільша фракція в історії українського парламенту - 254 нардепи. Для кращої комунікації партію розділили на 15 груп, однак у політичній силі вирують міжусобиці.
На початку жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Раді опоненти шантажують "слуг народу" через голосування за певні рішення.
Суперечки у найбільшій українській фракції свідчать про розкол. Окремі депутати бойкотують деякі ініціативи Офісу президента, а деякі, ймовірно, – продають свої голоси і рішення.
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
Нагадаємо:
- 23 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні у зв’язку з скандалом з можливим отриманням хабарів "слугами народу".
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