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Свидетеля взяток в Раде покажут по ТВ

Среда, 23 октября 2019, 15:48
Свидетеля взяток в Раде покажут по ТВ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

Источник: брифинг 23 октября Давида Арахамия

Прямая речь: "Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов".

Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: "Мне здесь какие-то люди предлагают 25тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования". Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит: "А мне 30 тысяч долларов предлагают". Я говорю: "Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы". Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я говорю: "Давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это".

Детали: По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы на канале близком к олигарху Игорю Коломойскому, был свидетелем предложения взятки. Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств.

Глава фракции "Слуга народа" верит, что его однопартийцы взяток не брали.

Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом от СН Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.

Также Арахамия уверяет, что в "Слуге народа" нет раскола.

Что было раньше: 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами.

Речь идет об 11 народных избранниках, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды" относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали "против" вынесение на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует "схему" с посредниками.

Результаты голосования комитета стали причиной конфликта в президентской фракции "Слуга народа":

  • "Против" Алексей Ковалев (СН), Александр Дубинский (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Игорь Палица (За майбутнє), Нина Южанина (ЕС)
  • "Воздержались" Алексей Леонов (СН), Юлия Диденко (СН), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Анна Колесник (СН), Олег Воронько (СН), Андрей Холодов (СН)
  • Не голосовали, но присутствовали: Элла Репина (СН), Ирина Алахвердиева (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Дарья Володина (СН) вышла.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Почему это важно: "Слуга народа" самая большая фракция в истории украинского парламента - 254 нардепа. Для лучшей коммуникации партию разделили на 15 групп, однако в политической силе бушуют междоусобицы.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют "слуг народа" по поводу голосования за определенные решения.

Споры в самой большой украинской фракции свидетельствуют о расколе. Отдельные депутаты бойкотируют некоторые инициативы Офиса президента, а некоторые, имоверно, – продают свои голоса и решения.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Напомним:

  • 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом о возможным получением взяток "слугами народа".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Слуга народавзяткаскандалАрахамия
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