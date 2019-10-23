По ТВ покажут свидетеля взяток в Раде

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Среда, 23 октября 2019, 15:48

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

Источник: брифинг 23 октября Давида Арахамия

Прямая речь: "Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Слуга народа взятка


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