По ТВ покажут свидетеля взяток в Раде
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Среда, 23 октября 2019, 15:48
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.
Источник: брифинг 23 октября Давида Арахамия
Прямая речь: "Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов".
Дополняется...
Алена Мазуренко, УП
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