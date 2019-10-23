Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что 24 октября свидетель по делу о взятке нардепам по 30 тысяч долларов публично расскажет о предложении неправомерной выгоды.

Источник: брифинг 23 октября Давида Арахамия

Прямая речь: "Завтра на "1+1" меня пригласили на "Право на власть" и я туда приведу одного свидетеля, который на сцене прямо даст показания об этих 30 тысячах долларов".

Сначала мы услышали сигналы... Ко мне подошел один депутат и говорит: "Мне здесь какие-то люди предлагают 25тысяч долларов за то, что я выйду, или там воздержусь от голосования". Зафиксировали мы это. Потом ко мне подошла другая и говорит: "А мне 30 тысяч долларов предлагают". Я говорю: "Давайте мы все эти сигналы передадим в правоохранительные органы". Но сейчас произошел такой резонанс и правоохранительные органы должны реагировать на публичные заявления и я говорю: "Давайте тогда покажем всей стране, кто это и как это".

Детали: По словам главы фракции, человек, который 24 октября будет в эфире программы на канале близком к олигарху Игорю Коломойскому, был свидетелем предложения взятки. Арахамия заверил, что у них нет прямых доказательств передачи средств.

Глава фракции "Слуга народа" верит, что его однопартийцы взяток не брали.

Он добавил, что 23 октября вместе с нардепом от СН Александром Дубинским пройдут в прямом эфире полиграф, а затем и все нардепы, причастные к делу, пройдут проверку на детекторе лжи.

Также Арахамия уверяет, что в "Слуге народа" нет раскола.

Что было раньше: 23 октября САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного получения взятки по 30 тыс. долларов 11-ю нардепами.

Речь идет об 11 народных избранниках, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

Основанием для возбуждения уголовного производства стала информация "Украинской правды" относительно электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

18 октября нардепы на заседании комитета налоговой политики проголосовали "против" вынесение на рассмотрение Рады доработанного законопроекта, который ликвидирует "схему" с посредниками.

Результаты голосования комитета стали причиной конфликта в президентской фракции "Слуга народа":

"Против" Алексей Ковалев (СН), Александр Дубинский (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Игорь Палица (За майбутнє), Нина Южанина (ЕС)

Алексей Ковалев (СН), Александр Дубинский (СН), Олег Марусяк (СН), Анастасия Ляшенко (СН), Игорь Палица (За майбутнє), Нина Южанина (ЕС) "Воздержались" Алексей Леонов (СН), Юлия Диденко (СН), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Анна Колесник (СН), Олег Воронько (СН), Андрей Холодов (СН)

Алексей Леонов (СН), Юлия Диденко (СН), Ольга Василевская-Смаглюк (СН), Анна Колесник (СН), Олег Воронько (СН), Андрей Холодов (СН) Не голосовали, но присутствовали: Элла Репина (СН), Ирина Алахвердиева (СН), Юрий Солод (ОПЗЖ), Дарья Володина (СН) вышла.

Подозревают, что часть депутатов могла получить определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Почему это важно: "Слуга народа" самая большая фракция в истории украинского парламента - 254 нардепа. Для лучшей коммуникации партию разделили на 15 групп, однако в политической силе бушуют междоусобицы.

В начале октября президент Владимир Зеленский заявил, что в Раде оппоненты шантажируют "слуг народа" по поводу голосования за определенные решения.

Споры в самой большой украинской фракции свидетельствуют о расколе. Отдельные депутаты бойкотируют некоторые инициативы Офиса президента, а некоторые, имоверно, – продают свои голоса и решения.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

Напомним: