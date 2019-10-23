Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський не знає, яким буде закон про особливий статус Донбасу

Середа, 23 жовтня 2019, 19:36

Президент Володимир Зеленський каже, що знатиме, яким буде закон про особливий статус окупованих територій Донбасу, лише після обговорення з "нормандською четвіркою" і суспільством. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "Сьогодні"

Пряма мова: "Закон про особливий статус був прийнятий. Він діяв до кінця цього року. Який він буде далі, ми не знаємо.

Ми готові обговорювати ці питання в нормандському форматі, готові обговорювати з суспільством України. Поки за нього не проголосують народні депутати, закону не буде…

Щоб знати всі умови, треба їх обговорювати".

Деталі: Зеленський також запевнив, що ніхто зраджувати Україну не буде і про капітуляцію не йдеться. 

Що було раніше: 3 жовтня Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.

Президент сказав, що "новий закон напишемо разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії".

Передісторія:

  • Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153  про особливий порядок місцевого самоврядування  в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
  • Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
  • Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
  • Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
  • У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасособливий статус Донбасу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Зеленський
Зеленський з Чехії вирушив до Словаччини
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Останні новини
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
Усі новини...
Реклама: