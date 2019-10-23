Зеленський не знає, яким буде закон про особливий статус Донбасу

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Середа, 23 жовтня 2019, 19:36

Президент Володимир Зеленський каже, що знатиме, яким буде закон про особливий статус окупованих територій Донбасу, лише після обговорення з "нормандською четвіркою" і суспільством. 

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "Сьогодні"

Пряма мова: "Закон про особливий статус був прийнятий. Він діяв до кінця цього року. Який він буде далі, ми не знаємо.

Ми готові обговорювати ці питання в нормандському форматі, готові обговорювати з суспільством України. Поки за нього не проголосують народні депутати, закону не буде…

Щоб знати всі умови, треба їх обговорювати".

Деталі: Зеленський також запевнив, що ніхто зраджувати Україну не буде і про капітуляцію не йдеться. 

Що було раніше: 3 жовтня Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.

Президент сказав, що "новий закон напишемо разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії".

Передісторія:

  • Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153  про особливий порядок місцевого самоврядування  в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
  • Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
  • Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
  • Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
  • У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій.

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Теми: Зеленський Донбас


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