Зеленський не знає, яким буде закон про особливий статус Донбасу
Президент Володимир Зеленський каже, що знатиме, яким буде закон про особливий статус окупованих територій Донбасу, лише після обговорення з "нормандською четвіркою" і суспільством.
Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "Сьогодні"
Пряма мова: "Закон про особливий статус був прийнятий. Він діяв до кінця цього року. Який він буде далі, ми не знаємо.
Ми готові обговорювати ці питання в нормандському форматі, готові обговорювати з суспільством України. Поки за нього не проголосують народні депутати, закону не буде…
Щоб знати всі умови, треба їх обговорювати".
Деталі: Зеленський також запевнив, що ніхто зраджувати Україну не буде і про капітуляцію не йдеться.
Що було раніше: 3 жовтня Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.
Президент сказав, що "новий закон напишемо разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії".
Передісторія:
- Рік тому, 4 жовтня, народні депутати підтримали пролонгацію закону №9153 про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей до 31 грудня 2019 року.
- Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування), зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
- Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.
- Його стаття 10 (перехідні положення) встановлює, що особливий порядок місцевого самоврядування реалізується виключно органами місцевого самоврядування, які будуть обрані на позачергових виборах.
- У цій статті також прописано умови, без виконання яких вибори в ОРДЛО неможливі, серед умов – виведення незаконних збройних формувань і військової техніки з України, гарантії вільного волевиявлення, нагляду за виборами, зокрема представниками міжнародних організацій.
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