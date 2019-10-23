Зеленський не знає, яким буде закон про особливий статус Донбасу

Президент Володимир Зеленський каже, що знатиме, яким буде закон про особливий статус окупованих територій Донбасу, лише після обговорення з "нормандською четвіркою" і суспільством.

Джерело: інтерв’ю Зеленського виданню "Сьогодні"

Пряма мова: "Закон про особливий статус був прийнятий. Він діяв до кінця цього року. Який він буде далі, ми не знаємо.

Ми готові обговорювати ці питання в нормандському форматі, готові обговорювати з суспільством України. Поки за нього не проголосують народні депутати, закону не буде…

Щоб знати всі умови, треба їх обговорювати".

Деталі: Зеленський також запевнив, що ніхто зраджувати Україну не буде і про капітуляцію не йдеться.

Що було раніше: 3 жовтня Зеленський заявив, що буде розроблено новий закон про так званий особливий статус Донбасу.

Президент сказав, що "новий закон напишемо разом у співпраці та публічному обговоренні з усім українським суспільством, не перетнувши жодної "червоної лінії".

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