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Зеленский не знает, каким будет закон об особом статусе Донбасса

Среда, 23 октября 2019, 19:36

Президент Владимир Зеленский говорит, что знать, каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, он будет только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.

Источник: интервью Зеленского изданию "Сегодня"

Прямая речь: "Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем.

Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет...

Чтобы знать все условия, надо их обсуждать".

Детали: Зеленский также заверил, что никто изменять Украине не будет и о капитуляции речь не идет.

Что было раньше: 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

Президент сказал, что "новый закон напишем вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не нарушая ни одной "красной линии".

Предыстория:

  • 4 октября 2018 года народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийДонбассособый статус Донбасса
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