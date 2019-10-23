Зеленский не знает, каким будет закон об особом статусе Донбасса

Президент Владимир Зеленский говорит, что знать, каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, он будет только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.

Источник: интервью Зеленского изданию "Сегодня"

Прямая речь: "Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем.

Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет...

Чтобы знать все условия, надо их обсуждать".

Детали: Зеленский также заверил, что никто изменять Украине не будет и о капитуляции речь не идет.

Что было раньше: 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.

Президент сказал, что "новый закон напишем вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не нарушая ни одной "красной линии".

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