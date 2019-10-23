Зеленский не знает, каким будет закон об особом статусе Донбасса
Президент Владимир Зеленский говорит, что знать, каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, он будет только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.
Источник: интервью Зеленского изданию "Сегодня"
Прямая речь: "Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем.
Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет...
Чтобы знать все условия, надо их обсуждать".
Детали: Зеленский также заверил, что никто изменять Украине не будет и о капитуляции речь не идет.
Что было раньше: 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон о так называемом особом статусе Донбасса.
Президент сказал, что "новый закон напишем вместе в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не нарушая ни одной "красной линии".
Предыстория:
- 4 октября 2018 года народные депутаты поддержали пролонгацию закона №9153 об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019 года.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 сроком на 3 года.
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