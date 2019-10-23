У МВС показали вибух гранати в центрі Києва

Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко оприлюднив відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка, на якому видно вибух гранати на вулиці Пушкінській 22 жовтня.

Джерело: Артем Шевченко у Facebook

Текст повідомлення: "Цей блискавичний спалах вдалині на висвітленому фрагменті о 22:40:05... і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей".

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