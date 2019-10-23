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У МВС показали вибух гранати в центрі Києва

Середа, 23 жовтня 2019, 23:55

Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко оприлюднив відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка, на якому видно вибух гранати на вулиці Пушкінській 22 жовтня.

Джерело: Артем Шевченко у Facebook

Текст повідомлення: "Цей блискавичний спалах вдалині на висвітленому фрагменті о 22:40:05... і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей".

Знати більше: Ким був ветеран АТО "Сенсей", який загинув від вибуху в Києві

Передісторія:

  • 22 жовтня близько 23-ї години ночі в центрі Києва на вулиці Пушкінській пролунав вибух гранати. Під час вибуху загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов з позивним "Сенсей" або "Купол". Другий загиблий – Михайло Микитин, охоронець офісної будівлі, яка знаходиться поруч.
  • Також поранення отримала дівчина, яка проходила неподалік. Вона зараз перебуває у лікарні, як запевняють медики, її стан не тяжкий. 
  • За словами свідків, Дегтярьов спілкувався з охоронцем, коли в руках у нього вибухнула граната.
  • Поліція розглядає кілька версій, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Українська правда
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