У МВС показали вибух гранати в центрі Києва
Директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко оприлюднив відео з камери спостереження на розі Пушкінської і бульвару Шевченка, на якому видно вибух гранати на вулиці Пушкінській 22 жовтня.
Джерело: Артем Шевченко у Facebook
Текст повідомлення: "Цей блискавичний спалах вдалині на висвітленому фрагменті о 22:40:05... і є тим самим вибухом гранати, що забрав життя двох людей".
Знати більше: Ким був ветеран АТО "Сенсей", який загинув від вибуху в Києві
Передісторія:
- 22 жовтня близько 23-ї години ночі в центрі Києва на вулиці Пушкінській пролунав вибух гранати. Під час вибуху загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов з позивним "Сенсей" або "Купол". Другий загиблий – Михайло Микитин, охоронець офісної будівлі, яка знаходиться поруч.
- Також поранення отримала дівчина, яка проходила неподалік. Вона зараз перебуває у лікарні, як запевняють медики, її стан не тяжкий.
- За словами свідків, Дегтярьов спілкувався з охоронцем, коли в руках у нього вибухнула граната.
- Поліція розглядає кілька версій, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.
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