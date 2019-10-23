В МВД показали взрыв гранаты в центре Киева

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Среда, 23 октября 2019, 23:55

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко обнародовал видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко, на котором виден взрыв гранаты на улице Пушкинской 22 октября.

Источник: Артем Шевченко в Facebook

Текст сообщения: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте в 22:40:05... и есть тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек".

Предыстория:

  • 22 октября около 23 часов ночи в центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв гранаты. При взрыве погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей" или "Купол". Второй погибший – Михаил Никитин, охранник офисного здания, которое находится рядом.
  • Также ранения получила девушка, которая проходила неподалеку. Она сейчас находится в больнице, как уверяют медики, ее состояние не тяжелое.
  • По словам свидетелей, Дегтярев общался с охранником, когда в руках у него взорвалась граната.
  • Полиция рассматривает несколько версий, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством.

Украинская правда

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