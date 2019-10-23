В МВД показали взрыв гранаты в центре Киева

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко обнародовал видео с камеры наблюдения на углу Пушкинской и бульвара Шевченко, на котором виден взрыв гранаты на улице Пушкинской 22 октября.

Источник: Артем Шевченко в Facebook

Текст сообщения: "Эта молниеносная вспышка вдали на высветленном фрагменте в 22:40:05... и есть тем самым взрывом гранаты, который унес жизни двух человек".

Предыстория: