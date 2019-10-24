На Донбасі загинув нацгвардієць 

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Четвер, 24 жовтня 2019, 00:24

23 жовтня під час виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Дмитро Антиков.

Джерело: Facebook-сторінка Бригади швидкого реагування Нацгвардії

Деталі: Антиков був головний старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї.

Нагадаємо:

  • 22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.

Ольга Гетьманець, УП

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Теми: Донбас ООС Нацгвардія Мінські угоди


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