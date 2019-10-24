На Донбасі загинув нацгвардієць
23 жовтня під час виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Дмитро Антиков.
Джерело: Facebook-сторінка Бригади швидкого реагування Нацгвардії
Деталі: Антиков був головний старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї.
Нагадаємо:
- 22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua