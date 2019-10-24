На Донбассе погиб нацгвардеец

23 октября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб старшина Дмитрий Антыков.

Ольга Гетьманец, УП

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