На Донбассе погиб нацгвардеец

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Четверг, 24 октября 2019, 00:24

23 октября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб старшина Дмитрий Антыков.

Источник: Facebook-страница Бригады быстрого реагирования Нацгвардии

Детали: Антыков был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.

Напомним:

  • 22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Донбасс ООС Нацгвардия Минские соглашения


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