На Донбассе погиб нацгвардеец
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Четверг, 24 октября 2019, 00:24
23 октября во время выполнения боевой задачи в зоне проведения ООС погиб старшина Дмитрий Антыков.
Источник: Facebook-страница Бригады быстрого реагирования Нацгвардии
Детали: Антыков был главным старшиной 2-й гаубичной артиллерийской батареи.
Напомним:
- 22 октября боевики 24 раза обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.
Ольга Гетьманец, УП
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