ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі

22 жовтня спостерігачі спеціальної місії ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області у порівнянні з попередньою добою.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Проте в Луганській області місія відзначила зменшення кількості таких порушень.

21 жовтня спостерігачі зафіксували 80 вибухів, натомість наступного дня кількість порушень режиму "тиші" зросла до 430.

Дослівно: "Обмеження свободи пересування СММ тривали, зокрема в пункті пропуску на кордоні поблизу непідконтрольної урядові Вознесенівки та на залізничній станції у цьому населеному пункті".

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