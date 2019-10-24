ОБСЕ вновь фиксирует увеличение количества взрывов на Донбассе
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Четверг, 24 октября 2019, 05:15
22 октября наблюдатели специальной миссии ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущими сутками.
Источник: отчет СММ ОБСЕ
Детали: Однако в Луганской области миссия отметила уменьшение количества таких нарушений.
21 октября наблюдатели зафиксировали 80 взрывов, но на следующий день количество нарушений режима "тишины" возросло до 430.
Дословно: "Ограничение свободы передвижения СММ продолжались, в частности в пункте пропуска на границе вблизи неподконтрольной правительству Вознесеновки и на железнодорожной станции в этом населенном пункте".
Напомним:
- 21 октября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 21 октября зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины", по сравнению с предыдущими сутками.
Ольга Гетьманец, УП
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