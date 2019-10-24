ОБСЕ вновь фиксирует увеличение количества взрывов на Донбассе

22 октября наблюдатели специальной миссии ОБСЕ констатировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущими сутками.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: Однако в Луганской области миссия отметила уменьшение количества таких нарушений.

21 октября наблюдатели зафиксировали 80 взрывов, но на следующий день количество нарушений режима "тишины" возросло до 430.

Дословно: "Ограничение свободы передвижения СММ продолжались, в частности в пункте пропуска на границе вблизи неподконтрольной правительству Вознесеновки и на железнодорожной станции в этом населенном пункте".

Напомним: