Корнієнко про "слуг народу": Початок був на довірі, а тепер треба домовлятися

Життя фракції "Слуга народу" за час її існування дещо змінилося: якщо спочатку стосунки між нардепами будувалося на довірі одне до одного, до президента та ініціатив його Офісу, то тепер доводиться шукати спільні інтереси і домовлятися по кожному питанню.

Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП

Пряма мова: "Є стадії дорослішання в психіці людини, так само фракції проходять певні етапи.

Зараз треба більше домовлятися з депутатами. Спочатку багато будувалося на довірі одне до одного, до президента, до ініціатив Офісу. Зараз цей швидкий етап пройдено і треба починати шукати спільні інтереси, домовлятися і ще раз домовлятися.

Тобто будь-який проблемний законопроект, який викликає різні думки в депутатів, потребує обговорення".

Деталі: Як приклад він навів законопроект про депутатські запити. Мажоритарники не хотіли його голосувати, тому що там було зменшено кількість запитів до 2 на пленарний тиждень, і вони порахували, що так не зможуть забезпечити потреби своїх виборців. Тому довелося піти на поступку і збільшити ліміт запитів до 10.

Так само, за словами Корнієнка, наразі на стадії "глибокого обговорення" перебуває законопроект по незаконному збагаченню, оскільки під той варіант, який запропонував комітет, голосів немає, і доводиться шукати компроміс.

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