Корнієнко про "слуг народу": Початок був на довірі, а тепер треба домовлятися
Життя фракції "Слуга народу" за час її існування дещо змінилося: якщо спочатку стосунки між нардепами будувалося на довірі одне до одного, до президента та ініціатив його Офісу, то тепер доводиться шукати спільні інтереси і домовлятися по кожному питанню.
Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП
Пряма мова: "Є стадії дорослішання в психіці людини, так само фракції проходять певні етапи.
Зараз треба більше домовлятися з депутатами. Спочатку багато будувалося на довірі одне до одного, до президента, до ініціатив Офісу. Зараз цей швидкий етап пройдено і треба починати шукати спільні інтереси, домовлятися і ще раз домовлятися.
Тобто будь-який проблемний законопроект, який викликає різні думки в депутатів, потребує обговорення".
Деталі: Як приклад він навів законопроект про депутатські запити. Мажоритарники не хотіли його голосувати, тому що там було зменшено кількість запитів до 2 на пленарний тиждень, і вони порахували, що так не зможуть забезпечити потреби своїх виборців. Тому довелося піти на поступку і збільшити ліміт запитів до 10.
Так само, за словами Корнієнка, наразі на стадії "глибокого обговорення" перебуває законопроект по незаконному збагаченню, оскільки під той варіант, який запропонував комітет, голосів немає, і доводиться шукати компроміс.
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Передісторія:
- Фракція "Слуга народу" налічує 252 депутати і є монобільшістю у Верховній Раді.
- Ця фракція досить неоднорідна, оскільки в неї увійшли активісти, експерти, шоумени, журналісти, спортсмени та безліч абсолютно невідомих до цього людей.
- У перші тижні роботи нового скликання Ради "слуги народу" безапеляційно виконували все, що захоче президент Володимир Зеленський (завдяки рейтингу якого вони і потрапили в політику) і його команда.
- Але згодом депутати почали противитися. Їм не подобався "турборежим" прийняття законів, які половина нардепів навіть не бачила перед голосуванням, а також деякі законопроєкти, які спускали з Банкової. Як наприклад, проєкт №1038, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження у фракцію та також за припинення членства у фракції.
- Депутати скаржились, що Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок".
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