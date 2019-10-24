Корнієнко про "слуг народу": Початок був на довірі, а тепер треба домовлятися

5477 переглядів
Четвер, 24 жовтня 2019, 10:48

Життя фракції "Слуга народу" за час її існування дещо змінилося: якщо спочатку стосунки між нардепами будувалося на довірі одне до одного, до президента та ініціатив його Офісу, то тепер доводиться шукати спільні інтереси і домовлятися по кожному питанню.

Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП    

Пряма мова: "Є стадії дорослішання в психіці людини, так само фракції проходять певні етапи. 

Зараз треба більше домовлятися з депутатами. Спочатку багато будувалося на довірі одне до одного, до президента, до ініціатив Офісу. Зараз цей швидкий етап пройдено і треба починати шукати спільні інтереси, домовлятися і ще раз домовлятися. 

Тобто будь-який проблемний законопроект, який викликає різні думки в депутатів, потребує обговорення".

Деталі: Як приклад він навів законопроект про депутатські запити. Мажоритарники не хотіли його голосувати, тому що там було зменшено кількість запитів до 2 на пленарний тиждень, і вони порахували, що так не зможуть забезпечити потреби своїх виборців. Тому довелося піти на поступку і збільшити ліміт запитів до 10. 

Так само, за словами Корнієнка, наразі на стадії "глибокого обговорення" перебуває законопроект по незаконному збагаченню, оскільки під той варіант, який запропонував комітет, голосів немає, і доводиться шукати компроміс.

Читайте також: Бунт на кораблі. Як "Слуга народу" пішла проти волі Зеленського і Богдана 

Передісторія:

  • Фракція "Слуга народу" налічує 252 депутати і є монобільшістю у Верховній Раді.
  • Ця фракція досить неоднорідна, оскільки в неї увійшли активісти, експерти, шоумени, журналісти, спортсмени та безліч абсолютно невідомих до цього людей. 
  • У перші тижні роботи нового скликання Ради "слуги народу" безапеляційно виконували все, що захоче президент Володимир Зеленський (завдяки рейтингу якого вони і потрапили в політику) і його команда.
  • Але згодом депутати почали противитися. Їм не подобався "турборежим" прийняття законів, які половина нардепів навіть не бачила перед голосуванням, а також деякі законопроєкти, які спускали з Банкової. Як наприклад, проєкт №1038, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження у фракцію та також за припинення членства у фракції.
  • Депутати скаржились, що Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Фракція "Слуги народу" у понеділок обговорить скандал з підкупом нардепів 24 жовтня 2019, 09:40
Олександр Корнієнко: Може, хтось шукає можливості продатися, але "великий брат" все бачить 24 жовтня 2019, 06:00
Дубінський здав поліграф-тест, Арахамії відмовили 23 жовтня 2019, 22:37
Усі новини
Головні новини
Київські будинки почали підключати до тепла
Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію 
Усі новини
Досвід

Що і як читають у Японії, Туреччині, Фінляндії, Бразилії та Польщі. Чому нам варто у них повчитися

Медицина

Поліомієліт: чим небезпечний та чи допоможе вакцинація захиститися

екологія

7 причин, чому не можна спалювати листя