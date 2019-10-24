Жизнь фракции "Слуга народа" за время ее существования несколько изменилось: если сначала отношения между нардепами строилось на доверии друг к другу, к президенту и инициативам его Офиса, то теперь приходится искать общие интересы и договариваться по каждому вопросу.

Источник: интервью первого заместителя лидера фракции СН Александра Корниенко УП

Прямая речь: "Есть стадии взросления в психике человека, так же фракции проходят определенные этапы.

Сейчас надо больше договариваться с депутатами. Сначала многое строилось на доверии друг к другу, к президенту, к инициативам Офиса. Сейчас этот быстрый этап пройден и нужно начинать искать общие интересы, договариваться и еще раз договариваться.

То есть любой проблемный законопроект, который вызывает разные мнения у депутатов, нуждается в обсуждении".

Детали: В качестве примера он привел законопроект о депутатских запросах. Мажоритарщики не хотели за него голосовать, потому что там было уменьшено количество запросов до 2 в пленарную неделю, и они посчитали, что так не смогут обеспечить потребности своих избирателей. Поэтому пришлось пойти на уступку и увеличить лимит запросов до 10.

Так же, по словам Корниенко, в сейчас на стадии "глубокого обсуждения" находится законопроект по незаконному обогащению, поскольку под тот вариант, который предложил комитет, голосов нет, и приходится искать компромисс.

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