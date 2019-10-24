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Дубілет розповів, що не дасть підмінити тексти "електронних" законів

Четвер, 24 жовтня 2019, 11:00

Якщо обов’язкова публікація законів в офіційній пресі буде скасована, вони будуть публікуватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу.

Джерело: facebook міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Дослівно: "З приводу вчорашнього законопроекту, яким ми хочемо скасувати обов'язкову публікацію законів у друкованих виданнях.

Деякі українці захвилювались, що це може дозволити заднім числом підміняти тексти актів. Мовляв, папір надійніше.

Давайте я поясню, чому не потрібно турбуватися.

Публікація актів буде не просто на веб-сторінці, як текст на якомусь новинному виданні. Буде публікуватись документ з накладеним електронно-цифровим підписом (ЕЦП) з міткою часу".

Деталі: Дубілет пояснив, що цифровий підпис дає гарантію, що текст документа неможливо змінити.

Крім того, він додав, що інформація про час накладання ЕЦП на файл є публічною. Цей час синхронізується з центральними серверами АЦСК. Тобто варіант, коли текст змінюється і потім на нього накладається новий ЕЦП, теж неможливий.

Дубілет запевнив, що підробити ЕЦП або змінити час підпису також неможливо.

Дослівно: "Якщо ви трохи розбираєтеся в цьому питанні, то знаєте, що це практично неможливо. Якщо не розбираєтесь, просто повірте на слово. Якби раптом хтось поставив таке собі за мету, навіть складно уявити масштаб цієї спецоперації…".

Крім того, міністр нагадав, що кожен акт, коли приймається, за законом розсилається у паперовому вигляді в усі ключові архіви. Тобто, навіть якщо станеться підміна, завжди буде паперовий варіант.

Що було раніше: Кабінет міністрів ініціював скасування обов'язкового друку законів та підзаконних нормативних актів в газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос України".

Тоді міністр Дубілет додав, що після того, як Рада прийме цей закон, буде обговорюватися подальша доля названих двох друкованих видань.

Нагадуємо: 

Зараз закони України, інші акти Верховної  Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України після їх прийняття і підписання підлягають оприлюдненню в офіційних друкованих виданнях, зокрема, газеті "Урядовий кур'єр".

Не всі, але деякі рішення державних органів України набирають чинності лише після їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

Варто зазначити, що офіційними виданнями в Україні, крім згаданих двох газет, також є газета "Відомості Верховної Ради України" і бюлетень "Офіційний вісник Президента України".

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівзаконодавство
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