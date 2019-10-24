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Дубилет рассказал, что не даст подменить тексты "электронных" законов

Четверг, 24 октября 2019, 11:00

Если обязательная публикация законов в официальной прессе будет отменена, они будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени.

Источник: facebook министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета

Дословно: "По поводу вчерашнего законопроекта, которым мы хотим отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях.

Некоторые украинцы заволновались, что это может позволить задним числом подменять тексты актов. Мол, бумага надежнее.

Давайте я объясню, почему не нужно беспокоиться.

Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) с меткой времени".

Детали: Дубилет объяснил, что цифровая подпись дает гарантию, что текст документа может быть изменен.

Кроме того, он добавил, что информация о времени наложения ЭЦП файла является публичной. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новая ЭЦП, тоже невозможен.

Дубилет заверил, что подделать ЭЦП или изменить время подписи также невозможно.

Дословно: "Если вы немного разбираетесь в этом вопросе, то знаете, что это практически невозможно. Если не разбираетесь, просто поверьте на слово. Если бы вдруг кто-то задал такую себе цель, даже сложно представить масштаб этой спецоперации ... ".

Кроме того, министр напомнил, что каждый акт, когда принимается по закону рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть, даже если произойдет подмена, всегда будет бумажный вариант.

Что было раньше: Кабинет министров инициировал отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газетах "Урядовый курьер" и "Голос Украины".

Тогда министр Дубилет добавил, что после того, как Радат примет этот закон, будет обсуждаться дальнейшая судьба названных двух печатных изданий.

Напоминаем: 

Сейчас законы Украины, другие акты Верховной Рады Украины, акты Президента Украины, Кабинета Министров Украины после их принятия и подписания подлежат обнародованию в официальных печатных изданиях, в частности, газете "Урядовый курьер".

Не все, но некоторые решения государственных органов Украины вступают в силу только после их опубликования в официальных печатных изданиях.

Стоит отметить, что официальными изданиями в Украине, кроме упомянутых двух газет, также являются газета "Ведомости Верховной Рады Украины" и бюлетень "Официальный вестник Президента Украины"

Украинская правда
Темы: Кабинет министровзаконодательство
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