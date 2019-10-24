У "Слузі народу" розповіли про проблеми з Кабміном

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Четвер, 24 жовтня 2019, 11:36

Перший заступник лідера фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнка заявляє, що у фракції немає великого конфлікту з Кабміном, але є невеликі проблеми.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка УП 

Пряма мова: "В принципі, системно у нас немає великих проблем, тому що ми – одна команда, у нас одна мета. Бувають комунікаційні проблеми, бувають організаційні проблеми, так і з цим анбандлінгом, тому що уряд не встигав його раніше зробити і внести в парламент.

Ми потроху виходимо з турборежиму, але Кабмін з турборежиму не вийде ніколи в цій країні, тому що Кабмін, на жаль, в умовах української економіки приречений на турборежим". 

Деталі: За словами Корнієнка, наразі бувають комунікаційні нестиковки, коли Кабмін не встигає проговорити певні рішення чи законопроєкти з депутатами.

Тому у нардепів виникають логічні питання: "Де ви були раніше?", "Чому це тиждень назад не зробили?" і т.д.

Водночас Корнієнко висловив упевненість, що Кабмін виправиться.

Передісторія: 

  • 18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради. Депутати сперечалися, коли голосувати закон про газотранспортну систему.  
  • Джерела УП повідомляли, що розмова йшла на підвищених тонах, і нардепи навіть посварилися з Гончаруком. 

Українська правда

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