У "Слузі народу" розповіли про проблеми з Кабміном
Перший заступник лідера фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнка заявляє, що у фракції немає великого конфлікту з Кабміном, але є невеликі проблеми.
Джерело: інтерв’ю Корнієнка УП
Пряма мова: "В принципі, системно у нас немає великих проблем, тому що ми – одна команда, у нас одна мета. Бувають комунікаційні проблеми, бувають організаційні проблеми, так і з цим анбандлінгом, тому що уряд не встигав його раніше зробити і внести в парламент.
Ми потроху виходимо з турборежиму, але Кабмін з турборежиму не вийде ніколи в цій країні, тому що Кабмін, на жаль, в умовах української економіки приречений на турборежим".
Деталі: За словами Корнієнка, наразі бувають комунікаційні нестиковки, коли Кабмін не встигає проговорити певні рішення чи законопроєкти з депутатами.
Тому у нардепів виникають логічні питання: "Де ви були раніше?", "Чому це тиждень назад не зробили?" і т.д.
Водночас Корнієнко висловив упевненість, що Кабмін виправиться.
Передісторія:
- 18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради. Депутати сперечалися, коли голосувати закон про газотранспортну систему.
- Джерела УП повідомляли, що розмова йшла на підвищених тонах, і нардепи навіть посварилися з Гончаруком.