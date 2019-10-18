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Гончарук зібрав "Слугу народу": просить швидко прийняти закон про ГТС

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 12:29

18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради.

Джерело: співрозмовники УП у парламенті.  

Деталі: Депутати сперечалися, коли голосувати закон про газотранспортну систему. 

 

За словами співрозмовників УП, Гончарук намагається нардепів переконати голосувати вже 18 жовтня. Розмова йшла на підвищених тонах. На це народні обранці відповіли, що вони взагалі не задоволені комунікацією з урядом.

17 жовтня голова АТ "Магістральні газопроводи України" Олександр Лісніченко повідомив, що комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроект №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу".  

За його словами, згідно з цим законопроектом, ГТС залишається 100% в державній власності, а управління нею буде здійснюватися прозоро корпоративною конструкцією, що уможливить одночасно створити незалежні умови для Оператора ГТС та збереже контроль над цінним активом в державі.

Підтримав рішення комітету і голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв. За його словами, після ухвалення законопроекту ВР, Україна отримає можливість ефективно завершити процес анбандлінгу і посилити свої позиції на переговорах з Росією щодо продовження транзиту газу.

Він висловив сподівання, що законопроект набере необхідну кількість голосів депутатів.

Разом з тим законопроекту №2239-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу" у порядку денному Ради на 18 жовтня немає.  

  
 

Українська правда

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Теми: ГончарукСлуга народугаз
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