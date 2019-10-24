В "Слуге народа" рассказали о проблемах с Кабмином
Первый заместитель лидера фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что у фракции нет большого конфликта с Кабмином, но есть небольшие проблемы.
Источник: интервью Корниенко УП
Прямая речь: "В принципе, системно у нас нет больших проблем, потому что мы – одна команда, у нас одна цель. Бывают коммуникационные проблемы, бывают организационные проблемы, так и с этим анбандлингом, потому что правительство не успевало его раньше сделать и внести в парламент.
Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим".
Детали: По словам Корниенко, сейчас бывают коммуникационные нестыковки, когда Кабмин не успевает проговорить определенные решения или законопроекты с депутатами.
Поэтому у нардепов возникают логические вопросы: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?" и т.д.
В то же время Корниенко выразил уверенность, что Кабмин исправится.
Предыстория:
- 18 октября после часа вопросов к правительству премьер Алексей Гончарук собрал фракцию "Слуги народа" в кинозале Верховной Рады. Депутаты спорили, когда голосовать закон о газотранспортной системе.
- Источники УП сообщали, что разговор шел на повышенных тонах, и нардепы даже поссорились с Гончаруком.