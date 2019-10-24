В "Слуге народа" рассказали о проблемах с Кабмином

Первый заместитель лидера фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявляет, что у фракции нет большого конфликта с Кабмином, но есть небольшие проблемы.

Источник: интервью Корниенко УП

Прямая речь: "В принципе, системно у нас нет больших проблем, потому что мы – одна команда, у нас одна цель. Бывают коммуникационные проблемы, бывают организационные проблемы, так и с этим анбандлингом, потому что правительство не успевало его раньше сделать и внести в парламент.

Мы понемногу выходим из турборежима, но Кабмин из турборежима не выйдет никогда в этой стране, потому что Кабмин, к сожалению, в условиях украинской экономики обречен на турборежим".

Детали: По словам Корниенко, сейчас бывают коммуникационные нестыковки, когда Кабмин не успевает проговорить определенные решения или законопроекты с депутатами.

Поэтому у нардепов возникают логические вопросы: "Где вы были раньше?", "Почему это неделю назад не сделали?" и т.д.

В то же время Корниенко выразил уверенность, что Кабмин исправится.

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