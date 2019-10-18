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"Слуги народу" посварилися з Гончаруком

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:07
Слуги народу посварилися з Гончаруком

На закритому засіданні фракції "Слуга народу" зранку 18 жовтня відбувалися сварки між депутатами та прем’єр-міністром Олексієм  Гончаруком.

Про це повідомляють джерела "Української правди" у "Слузі народу".

Загалом на засіданні фракції обговорювали два питання: законопроект про анбандлінг "Нафтогазу" та розподіл субвенцій на округи між мажоритарниками.

"Нашим мажоритарникам розповідали, що ніяких субвенцій не буде, а сьогодні виявляється, що якась робоча група Мінфіну та бюджетного комітету поділили соцеконом за 2019 рік. Фактично 100 "мажорів" залишилося без грошей! Ось вони й обурювалися, сварилися", - зазначив один з депутатів "Слуги народу" у розмові з УП.

"Була сварка через ГТС. Ми обурювалися, чому прем’єр вламує сьогодні голосувати цей проект без попереднього обговорення. У нас же у фракції є й соціалісти – депутати почали кричати: "не віддаси національну власність у приватні руки". Олексій їм каже: та це не у приватну власність, це наші міжнародні зобов‘язання", - пояснив уже інший нардеп.

У результаті фракція домовилася з прем’єром ще раз зустрітися та обговорити всі ці питання, а також детально обговорити бюджет на 2020 рік.

Що було раніше: 18 жовтня після години запитань до уряду прем’єр Олексій Гончарук зібрав фракцію "Слуги народу" у кінозалі Верховної Ради. Депутати сперечалися, коли голосувати закон про газотранспортну систему.  

Роман Кравець, Ірина Балачук, УП

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Теми: Слуга народуГончарук
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