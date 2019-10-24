Політичного притулку в Україні просить фігурант гучної справи в Росії

В Україні попросив політичного притулку росіянин Сергій Гаврилов, який на батьківщині переслідується у справі "Нової величі". Він був одним з чотирьох обвинувачених, які знаходяться під домашнім арештом.

Джерело: BBC, "Новая газета", агентство РИА-Новости

Деталі: Повідомлення про те, що Гаврилов залишив Росію і зараз знаходиться в Україні, у четвер підтвердила координатор юридичної служби проєкту "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

У вівторок прикордонна служба України повідомила, що на контрольно-пропускному пункті в Чернігівській області 26-річний росіянин перетнув кордон і заявив, що потребує політичного притулку.

Джерело BBC в Державній прикордонній службі України повідомило, що ім'я чоловіка - Сергій Гаврилов.

Адвокат фігуранта справи "Нової величі" Анна Стремоухова ані тоді, ані зараз не була доступна для коментарів.

UPD: Пізніше, 24 жовтня, російські ЗМІ повідомили, що Люблінський суд Москви заочно заарештував і оголосив Сергія Гаврилова в розшук.

Передісторія: Видання нагадує, що у березні 2018 року у Росії затримали 10 росіян за звинуваченням у створенні екстремістської організації "Нова велич" для повалення конституційного ладу .

Справа "Нової величі" набула суспільного резонансу, коли стало відомо про двох її фігуранток - 18-річну Ганну Павлікову і 19-річну Марію Дубовик. Павлікова на момент арешту була неповнолітньою. Під час перебування в СІЗО у дівчат різко погіршилося здоров'я.

Слідство стверджує, що учасники групи хотіли повалити чинний політичний режим в Росії і готувалися до цього, друкуючи агітаційні листівки, обговорюючи стратегію в Telegram-чатах і проводячи тренування в Підмосков'ї. Там вони нібито навчалися поводитися зі зброєю і робити "коктейлі Молотова".

Захист стверджує, що звинувачення проти учасників будуються на свідченнях провокаторів.

Вісім із затриманих, зокрема Гаврилов, досі залишаються під слідством. Четверо знаходяться в СІЗО - Петро Карамзін, Дмитро Полєтаєв, Руслан Костиленков і В'ячеслав Крюков. Ще чотири людини знаходяться під домашнім арештом - Анна Павлікова, Марія Дубовик, Сергій Гаврилов та Максим Рощин.

Щодо двох суди винесли вироки. Це Павло Ребровський і Рустам Рустамов. Обидва пішли на угоду зі слідством, але Ребровський згодом відмовився від своїх показань і суд скасував його вирок.

22 жовтня прикордонна служба України повідомила, що 26-річний громадянин Росії просить притулку в Україні у зв’язку з політичними переслідуваннями в Росії за участь в акціях опозиції.

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