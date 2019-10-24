Политического убежища в Украине просит фигурант громкого дела в России

В Украине попросил политического убежища россиянин Сергей Гаврилов, который на родине преследуется по делу "Нового величия". Он был одним из четырех обвиняемых, находящихся под домашним арестом.

Источник: BBC, "Новая газета", агентство РИА-Новости

Детали: Сообщение о том, что Гаврилов покинул Россию и сейчас находится в Украине, в четверг подтвердила координатор юридической службы проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова.

Во вторник пограничная служба Украины сообщила, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин пересек границу и заявил, что требует политического убежища.

Источник BBC в Государственной пограничной службе Украины сообщил, что имя этого человека - Сергей Гаврилов.

Адвокат фигуранта дела "Нового величия" Анна Стремоухова ни тогда, ни сейчас не была доступна для комментариев.

UPD: Позже, 24 октября, российские СМИ сообщили, что Люблинский суд Москвы заочно арестовал и объявил Сергея Гаврилова в розыск.

Предыстория: Издание напоминает, что в марте 2018 в России задержали 10 россиян по обвинению в создании экстремистской организации "Новое величие" для свержения конституционного строя.

Дело "Нового величия" приобрело общественный резонанс, когда стало известно о двух ее фигурантках - 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. Во время пребывания в СИЗО у девушек резко ухудшилось здоровье.

Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть действующий политический режим в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в Telegram-чатах и ​проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать "коктейли Молотова".

Защита утверждает, что обвинения против участников строятся на показаниях провокаторов.

Восемь из задержанных, в частности Гаврилов, до сих пор остаются под следствием. Четверо находятся в СИЗО - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костиленков и Вячеслав Крюков. Еще четыре человека находятся под домашним арестом - Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

Касательно двух человек суды вынесли приговоры. Это Павел Ребровський и Рустам Рустамов. Оба пошли на сделку со следствием, но Ребровський впоследствии отказался от собственных показаний и суд отменил его приговор.

22 октября пограничная служба Украины сообщила, что 26-летний гражданин России просит убежища в Украине в связи с политическими преследованиями в России за участие в акциях оппозиции.

Напомним: