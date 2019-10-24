Поліграфолог питала "слугу народу" про хабарі, а дізналася дещо інше

За попередніми результатами детектора брехні народний депутат від "Слуги народу" Олег Марусяк картає себе через недостатню освіченість для роботи у Верховній Раді.

Джерело: заява голови науково-методичної ради Всеукраїнської асоціації поліграфологів Жанетти Половнікової після проведення дослідження

Пряма мова Половнікової: "Отримані певні реакції, які свідчать, що досліджувана особа сама крає себе, бо вважає, що має недостатньо освіти і знань для роботи у Верховній Раді.

Більше ніякої прихованої інформації не було, крім того, що пан депутат вважає, що має трохи замало знань для такої роботи".

Сам Марусяк запевнив, що собі не дорікає.

Пряма мова Марусяка: "Я себе за це не картаю. Все у мене з цим добре. Я входжу в цей ритм. Зовсім новий вид діяльності. До цього часу я ніколи не був публічною особою, тому для мене це незвична ситуація".

Деталі: Поліграфолог запевнила, що Марусяк не володіє жодною прихованою інформацією щодо отримання коштів за провалений законопроект.

Також, за словами Половнікової, Марусяк нікого з колег по партії не підозрює у тому, що вони могли взяти хабар.

При цьому вона повідомила, що остаточні результати дослідження будуть відомі 25 жовтня у другій половині дня.

Що було раніше: Марусяк потрапив у Верховну Раду за списком від партії "Слуга народу" під номером 52. Він директор ПП "Гаразд". Проживав у місті Калуш Івано-Франківської області.

Підприємство нардепа займається вантажним автомобільним транспортом, будівельними роботами, наданням в оренду будмашин, оптовою торгівлею деревини, будматеріалами і тд.

Марусяк член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. У комітеті він відповідає за питання щодо організації та оподаткування грального бізнесу.

Передісторія:

Марусяк потрапив у скандал разом з членами комітету із фінансів, податкової та митної політики. 11 депутатів, які входять у комітет підозрюють в отриманні хабара по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Марусяк голосував "проти" винесення на розгляд Ради доопрацьованого законопроєкту, що ліквідує "схему" з посередниками.

Після оприлюднення такої інформації у ЗМІ САП зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

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