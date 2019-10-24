Полиграфолог спрашивала "слугу народа" о взятках, но узнала кое-что другое

По предварительным результатам детектора лжи народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк корит себя из-за недостаточной образованности для работы в Верховной Раде.

Источник: заявление председателя научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жанетты Половниковой после проведения исследования

Прямая речь Половниковой: "Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде.

Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы".

Сам Марусяк заверил, что себя не упрекает.

Прямая речь Марусяка: "Я себя за это не упрекаю. Все у меня с этим хорошо. Я вхожу в этот ритм. Это совершенно новый вид деятельности. До этого времени я никогда не был публичным человеком, поэтому для меня это необычная ситуация".

Детали: По предварительным результатам исследования, полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект.

Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает о том, что они могли взять взятку.

При этом она сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

Что было раньше: Марусяк попал в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" под номером 52. Он директор ЧП "Гаразд". Проживал в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Предприятие нардепа занимается грузовым автомобильным транспортом, строительными работами, предоставлением в аренду строймашин, оптовой торговлей древесины, стройматериалами и тд.

Марусяк член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В комитете он отвечает за вопросы относительно организации и налогообложения игорного бизнеса.

Предыстория:

Марусяк попал в скандал вместе с членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. 11 депутатов, входящих в комитет, подозревают в получении взятки по 30 000 долларов за не поддержку законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Марусяк голосовал "против" вынесение на рассмотрение Совета доработанного законопроекту, что ликвидирует "схему" с посредниками.

После обнародования такой информации в СМИ САП зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

"Слуг народа" проверят на детекторе лжи. Можно ли обмануть полиграф