Полиграфолог спрашивала "слугу народа" о взятках, но узнала кое-что другое

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Четверг, 24 октября 2019, 14:14

По предварительным результатам детектора лжи народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк корит себя из-за недостаточной образованности для работы в Верховной Раде.

Источник: заявление председателя научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетты Половниковой после проведения исследования

Прямая речь Половниковой: "Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде.

Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет  маловато знаний для такой работы".

Детали: По предварительным результатам исследования, полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект.

Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает о том, что они могли взять взятку.

При этом она сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

Знать больше: Детектор лжи и $30 тысяч для "Слуги народа". Как депутаты Зеленского поссорились из-за схемы Яценко

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Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Слуга народа скандал Верховная Рада взятка


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