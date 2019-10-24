Полиграфолог спрашивала "слугу народа" о взятках, но узнала кое-что другое

По предварительным результатам детектора лжи народный депутат от "Слуги народа" Олег Марусяк корит себя из-за недостаточной образованности для работы в Верховной Раде.

Источник: заявление председателя научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов Жаннетты Половниковой после проведения исследования

Прямая речь Половниковой: "Получены определенные реакции, свидетельствующие, что исследуемое лицо терзает себя, так как считает, что имеет недостаточно образования и знаний для работы в Верховной Раде.

Больше никакой скрытой информации не было, кроме того, что господин депутат считает, что имеет маловато знаний для такой работы".

Детали: По предварительным результатам исследования, полиграфолог заверила, что Марусяк не обладает никакой скрытой информацией о получении средств за проваленный законопроект.

Также, по словам Половниковой, Марусяк никого из коллег по партии не подозревает о том, что они могли взять взятку.

При этом она сообщила, что окончательные результаты исследования будут известны 25 октября во второй половине дня.

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