Оголосили в розшук декомунізованих Ленінів

Система електронних торгів арештованим майном має намір торгувати демонтованими пам’ятниками радянському вождю Володимиру Леніну.

Джерело: повідомлення СЕТАМ

Дослівно: "СЕТАМ розшукує демонтовані та декомунізовані пам’ятники В.І. Леніна. Продамо і заробимо для вас кошти!".



Деталі: У держпідприємстві зазначають, що останні два Леніни пішли з молотка з суттєвим підвищенням ціни, а один із них навіть допоміг виплатити заробітну плату працівниками комунального підприємства.

Що було раніше: У серпні на Дніпропетровщині з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Скульптура, виготовлена з литої бронзи вагою 6 тонн, була продана як металобрухт, за ціною 500 тисяч гривень.

Читати ще за темою: "Ленін, Сталін, бринза. Як у бессарабському степу відродили знищене село"

Передісторія: