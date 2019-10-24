Оголосили в розшук декомунізованих Ленінів

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Четвер, 24 жовтня 2019, 16:09

Система електронних торгів арештованим майном має намір торгувати демонтованими пам’ятниками радянському вождю Володимиру Леніну.

Джерело: повідомлення СЕТАМ

Дослівно: "СЕТАМ розшукує демонтовані та декомунізовані пам’ятники В.І. Леніна. Продамо і заробимо для вас кошти!".

Деталі: У держпідприємстві зазначають, що останні два Леніни пішли з молотка з суттєвим підвищенням ціни, а один із них навіть допоміг виплатити заробітну плату працівниками комунального підприємства.

Що було раніше: У серпні на Дніпропетровщині з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Скульптура, виготовлена з литої бронзи вагою 6 тонн, була продана як металобрухт, за ціною 500 тисяч гривень. 

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Передісторія:

  • В Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".
  • На всій території країни забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
  • Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
  • В рамках декомунізації по всій території України демонтують пам’ятники Леніну. Ці скульптури також використовують як арт-об’єкти.

Українська правда

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Теми: декомунізація Ленін


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