Оголосили в розшук декомунізованих Ленінів
Система електронних торгів арештованим майном має намір торгувати демонтованими пам’ятниками радянському вождю Володимиру Леніну.
Джерело: повідомлення СЕТАМ
Дослівно: "СЕТАМ розшукує демонтовані та декомунізовані пам’ятники В.І. Леніна. Продамо і заробимо для вас кошти!".
Деталі: У держпідприємстві зазначають, що останні два Леніни пішли з молотка з суттєвим підвищенням ціни, а один із них навіть допоміг виплатити заробітну плату працівниками комунального підприємства.
Що було раніше: У серпні на Дніпропетровщині з електронного аукціону продали пам’ятник Леніну, демонтований у Жовтих Водах 2014 року. Скульптура, виготовлена з литої бронзи вагою 6 тонн, була продана як металобрухт, за ціною 500 тисяч гривень.
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Передісторія:
- В Україні діє закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їх символіки".
- На всій території країни забороняється "виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного режиму".
- Порушення закону карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
- В рамках декомунізації по всій території України демонтують пам’ятники Леніну. Ці скульптури також використовують як арт-об’єкти.
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