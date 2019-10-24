Система электронных торгов арестованным имуществом намерена торговать демонтированными памятниками советскому вождю Владимиру Ленину.

Источник: сообщение СЭТАМ

Дословно: "СЭТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги!".

Детали: В госпредприятии отмечают, что последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия.

Что было раньше: В августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен.

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