В Украине объявили в розыск декоммунизованные памятники Ленину
Система электронных торгов арестованным имуществом намерена торговать демонтированными памятниками советскому вождю Владимиру Ленину.
Источник: сообщение СЭТАМ
Дословно: "СЭТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги!".
Детали: В госпредприятии отмечают, что последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия.
Что было раньше: В августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен.
Предыстория:
- В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
- На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
- Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
- В рамках декоммунизации по всей территории Украины демонтируют памятники Ленину. Эти скульптуры также используют как арт-объекты.
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