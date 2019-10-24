В Украине объявили в розыск декоммунизованные памятники Ленину

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Четверг, 24 октября 2019, 16:09

Система электронных торгов арестованным имуществом намерена торговать демонтированными памятниками советскому вождю Владимиру Ленину.

Источник: сообщение СЭТАМ

Дословно: "СЭТАМ разыскивает демонтированные и декоммунизованные памятники В.И. Ленина. Продадим и заработаем вам деньги!".

Детали: В госпредприятии отмечают, что последние два Ленина ушли с молотка с существенным повышением цены, а один из них даже помог выплатить заработную плату работниками коммунального предприятия.

Что было раньше: В августе в Днепропетровской области на электронном аукционе продали памятник Ленину, демонтированный в Желтых Водах в 2014 году. Скульптура, изготовленная из литой бронзы весом 6 тонн, была продана как металлолом, по цене 500 тысяч гривен.

Предыстория:

  • В Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики".
  • На всей территории страны запрещается "изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического режима".
  • Нарушение закона карается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
  • В рамках декоммунизации по всей территории Украины демонтируют памятники Ленину. Эти скульптуры также используют как арт-объекты.

Украинская правда

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Темы: декоммунизация Ленин


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