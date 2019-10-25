САП розслідує скандальну переписку "слуги" Медяника

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки нардепа від "Слуги народу" В’ячеслава Медяника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами.

Джерело: заява керівника САП Назара Холодницького в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "По Медянику надійшла заява про злочин – і провадження таке зареєстроване".

Передісторія: