САП розслідує скандальну переписку "слуги" Медяника
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 00:10
Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки нардепа від "Слуги народу" В’ячеслава Медяника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами.
Джерело: заява керівника САП Назара Холодницького в ефірі програми "Право на владу"
Пряма мова: "По Медянику надійшла заява про злочин – і провадження таке зареєстроване".
Передісторія:
- ЗМІ сфотографували телефонну переписку „слуги народу" В’ячеслава Медяника на засіданні Верховної Ради. У ній він обіцяв абоненту названому "Саша Яровий" поговорити щодо "цукру" і "океану" із заступником генпрокурора Руслана Рябошапки Віктором Трепаком.
- Коли розгорівся скандал з можливим отриманням нардепами від фракції "Слуга народу" хабарів за голосування на комітеті з питань фінансів, то президент Володимир Зеленський заявив, що разом з членами комітету, яких нині підозрюють у хабарах, тестування на детекторі брехні має пройти і Медяник.
- Фракція "Слуги народу" на засіданні 28 жовтня планує обговорити серед інших питань і скандальну переписку Медяника.
Ірина Балачук, УП