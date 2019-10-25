САП розслідує скандальну переписку "слуги" Медяника

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П'ятниця, 25 жовтня 2019, 00:10

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за фактом скандальної переписки нардепа від "Слуги народу" В’ячеслава Медяника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами.

Джерело: заява керівника САП Назара Холодницького в ефірі програми "Право на владу"

Пряма мова: "По Медянику надійшла заява про злочин – і провадження таке зареєстроване".

Передісторія:

  • ЗМІ сфотографували телефонну переписку „слуги народу" В’ячеслава Медяника на засіданні Верховної Ради. У ній він обіцяв абоненту названому "Саша Яровий" поговорити щодо "цукру" і "океану" із заступником генпрокурора Руслана Рябошапки Віктором Трепаком.
  • Коли розгорівся скандал з можливим отриманням нардепами від фракції "Слуга народу" хабарів за голосування на комітеті з питань фінансів, то президент Володимир Зеленський заявив, що разом з членами комітету, яких нині підозрюють у хабарах, тестування на детекторі брехні має пройти і Медяник.
  • Фракція "Слуги народу" на засіданні 28 жовтня планує обговорити серед інших питань і скандальну переписку Медяника.

Ірина Балачук, УП

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Теми: Антикорупційна прокуратура Слуга народу корупція


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