САП расследует скандальную переписку "слуги" Медяника

713 просмотров
Пятница, 25 октября 2019, 00:10

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту скандальной переписки нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами.

Источник: заявление руководителя САП Назара Холодницкого в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Относительно Медяника поступило заявление о преступлении – и производство такое зарегистрировано".

Предыстория:

  • СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника на заседании Верховной Рады. В ней он обещал абоненту названному "Саша Яровой" поговорить по "сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.
  • Когда разгорелся скандал с возможным получением нардепами от фракции "Слуга народа" взяток за голосование в комитете по вопросам финансов, то президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с членами комитета, которых сейчас подозревают во взятках, тестирование на детекторе лжи должен пройти и Медяник.
  • Фракция "Слуги народа" на заседании 28 октября планирует обсудить среди прочих вопросов и скандальную переписку Медяника.

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционная прокуратура Слуга народа коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках 24 октября 2019, 23:29
Гладковскому сообщили о подозрении 18 октября 2019, 14:20
САП направила в суд дело о причинении "Укрзализныце" убытков на 40 млн 17 октября 2019, 11:57
Все новости
Главные новости
Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках
Представил Медведчука, который дает мне деньги: Арахамия "сдал" полиграф
В Запорожье активистку ударили ножом, она в реанимации
Шоу не будет: Арахамия говорит, что свидетеля взяток не пускают на ТВ
Все новости
Опыт

Что и как читают в Японии, Турции, Финляндии, Бразилии и Польше. Почему нам стоит у них поучиться

Фото

Будничные дни сантехника: что люди придумывают с трубами и унитазами

Фото

Гаджеты станут чувствительными к щекотке – для них создали кожу

Поиск по сайту
Архив
Весь архів