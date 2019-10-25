САП расследует скандальную переписку "слуги" Медяника

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту скандальной переписки нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами.

Источник: заявление руководителя САП Назара Холодницкого в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Относительно Медяника поступило заявление о преступлении – и производство такое зарегистрировано".

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