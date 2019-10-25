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САП расследует скандальную переписку "слуги" Медяника

Пятница, 25 октября 2019, 00:10

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту скандальной переписки нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, в которой он обсуждал, как решить вопросы с прокурорами.

Источник: заявление руководителя САП Назара Холодницкого в эфире программы "Право на власть"

Прямая речь: "Относительно Медяника поступило заявление о преступлении – и производство такое зарегистрировано".

Предыстория:

  • СМИ сфотографировали телефонную переписку "слуги народа" Вячеслава Медяника на заседании Верховной Рады. В ней он обещал абоненту названному "Саша Яровой" поговорить по "сахару" и "океану" с заместителем генпрокурора Руслана Рябошапки Виктором Трепаком.
  • Когда разгорелся скандал с возможным получением нардепами от фракции "Слуга народа" взяток за голосование в комитете по вопросам финансов, то президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с членами комитета, которых сейчас подозревают во взятках, тестирование на детекторе лжи должен пройти и Медяник.
  • Фракция "Слуги народа" на заседании 28 октября планирует обсудить среди прочих вопросов и скандальную переписку Медяника.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Антикоррупционная прокуратураСлуга народакоррупция
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