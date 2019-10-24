Фракція "Слуги народу" у понеділок обговорить скандал з підкупом нардепів

Фракція "Слуги народу" планує на засіданні 28 жовтня обговорити скандал з можливим підкупом депутатів, а також переписку нардепа В’ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні.

Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП

Пряма мова: "У понеділок у нас буде засідання фракції. Там ми обговорюватимемо багато запитань, серед яких і це теж (скандал з хабарями і перевірка на поліграфі – ред.).

Я думаю, що порозуміння можна буде знайти. У цьому кейсі є кілька слоїв: саме голосування на комітеті, також є непорозуміння всередині комітету, коли одні депутати кажуть, що треба працювати так, інші – що треба працювати по-іншому.

Решту скандальних кейсів треба обговорити теж. Є запити від депутатів розібратися у ситуації по Медянику (В'ячеслав Медяник, який на засіданні Ради обговорював у телефонній переписці, як вирішити питання з прокурорами – УП), по Шевченку (Євген Шевченко, який виступив по російському ТБ – УП)".

Деталі: Корнієнко додав, що на це засідання проситимуть прийти усіх депутатів, "тому що, можливо, будуть розглядатися принципові рішення".

Разом з тим він підкреслив, що "принципові рішення" це не обов’язково виключення з фракції – можуть бути абсолютно інші рішення.

Чи приїде на засідання фракції президент Володимир Зеленський, наразі невідомо.

За словами Корнієнка, питання хабарів і детектора брехні у фракції уже обговорювали, але та нарада не була масштабною, оскільки багато заступників голови фракції на округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі, а президент та багато людей з Офісу перебувають зараз у Японії.

Він також додав, що ідея перевірки на детекторі брехні виникла у голови фракції Давида Арахамії.

За словами Корнієнка, президент, перебуваючи в Японії, знаходить час на спілкування з Арахамією, оскільки переживає через скандал з можливими хабарями. Він також уточнив, що Зеленський переживає не за імідж чи організаційний стан, а через "те, що ми ставимо під сумнів нашу головну ідею – очищення еліт".

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"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф

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