Фракція "Слуги народу" у понеділок обговорить скандал з підкупом нардепів
Фракція "Слуги народу" планує на засіданні 28 жовтня обговорити скандал з можливим підкупом депутатів, а також переписку нардепа В’ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні.
Джерело: інтерв’ю першого заступника лідера фракції СН Олександра Корнієнка УП
Пряма мова: "У понеділок у нас буде засідання фракції. Там ми обговорюватимемо багато запитань, серед яких і це теж (скандал з хабарями і перевірка на поліграфі – ред.).
Я думаю, що порозуміння можна буде знайти. У цьому кейсі є кілька слоїв: саме голосування на комітеті, також є непорозуміння всередині комітету, коли одні депутати кажуть, що треба працювати так, інші – що треба працювати по-іншому.
Решту скандальних кейсів треба обговорити теж. Є запити від депутатів розібратися у ситуації по Медянику (В'ячеслав Медяник, який на засіданні Ради обговорював у телефонній переписці, як вирішити питання з прокурорами – УП), по Шевченку (Євген Шевченко, який виступив по російському ТБ – УП)".
Деталі: Корнієнко додав, що на це засідання проситимуть прийти усіх депутатів, "тому що, можливо, будуть розглядатися принципові рішення".
Разом з тим він підкреслив, що "принципові рішення" це не обов’язково виключення з фракції – можуть бути абсолютно інші рішення.
Чи приїде на засідання фракції президент Володимир Зеленський, наразі невідомо.
За словами Корнієнка, питання хабарів і детектора брехні у фракції уже обговорювали, але та нарада не була масштабною, оскільки багато заступників голови фракції на округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі, а президент та багато людей з Офісу перебувають зараз у Японії.
Він також додав, що ідея перевірки на детекторі брехні виникла у голови фракції Давида Арахамії.
За словами Корнієнка, президент, перебуваючи в Японії, знаходить час на спілкування з Арахамією, оскільки переживає через скандал з можливими хабарями. Він також уточнив, що Зеленський переживає не за імідж чи організаційний стан, а через "те, що ми ставимо під сумнів нашу головну ідею – очищення еліт".
Знати більше: Детектор брехні і $30 тисяч для "Слуги народу". Як депутати Зеленського посварилися через схеми Яценка
"Слуг народу" перевірять на детекторі брехні. Чи можна обманути поліграф
Передісторія:
- 11 депутатів "Слуги народу", які входять у комітет із фінансів, податкової та митної політики, підозрюють в отриманні по 30 тисяч доларів за не підтримку в комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.
- Суть схеми полягає в діяльності електронних майданчиків, які пов'язують із депутатом Антоном Яценком. Ще при ухваленні бюджету на 2018 рік нардепи проголосували за поправку, яка дозволила створити посередників між оцінниками майна та електронною базою Фонду держмайна. Посередники не здійснюють оціночної діяльності, вони просто пересилають дані. І за кожну таку операцію отримують по 500 – 1 800 гривень.
- У Раді зареєстрували законопроєкт №2047, який дозволив би ліквідувати цю "схему", але "слуги народу" подали і альтернативний законопроєкт №2047-1, який дозволяє укріпити діяльність майданчиків-посередників.
- Із нинішніх нардепів під підозру потрапили: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Анна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Депутат Олександр Качура, один з головних ініціаторів законопроекту №2047-1, сам висловив бажання пройти "детектор брехні". І вже навіть нібито його пройшов.
- Також прозвітував про проходження перевірки на поліграфі і нардеп Дубінський. Він відповідав на питання експерта у прямому ефірі, хоч поліграфологи кажуть, що таке дослідження не зовсім ефективне.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадженняза фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.
- У серпні 2018 року "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що лише за перший місяць роботи фірми, близькі до нардепа з "Відродження" Антона Яценка, "викачали" 23 млн на схемах посередництва.