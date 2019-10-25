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Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 03:59

Поліція Запорізької області затримала чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на активістку.

Джерело: керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик

"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процессуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника", - написав прокурор.

"Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу", - додав Мазурик.

За попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.

Санкції статті 115 КК України (Замах на вбивство) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо:

  • У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.
  • "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".

Теми: Запоріжжянападактивістиполіція
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