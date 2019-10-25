Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі

7836 переглядів
П'ятниця, 25 жовтня 2019, 03:59

Поліція Запорізької області затримала чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на активістку.

Джерело: керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик

"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процессуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника", - написав прокурор.

"Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу", - додав Мазурик.

За попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.

Санкції статті 115 КК України (Замах на вбивство) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Нагадаємо:

  • У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.
  • "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Запоріжжя напад активісти поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Головні новини четверга і ночі: рейтинг Doing business, затримання в Запоріжжі 25 жовтня 2019, 08:00
Опубліковано фото підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі 25 жовтня 2019, 01:27
У Запоріжжі активістку вдарили ножем, вона у реанімації 24 жовтня 2019, 17:56
Усі новини
Головні новини
Київські будинки почали підключати до тепла
Нацбанк вводить в обіг банкноту номіналом 1000 гривень
Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією
У Києві підтвердили випадок захворювання на дифтерію 
Усі новини
психологія

Чому нам важко усвідомити неминучість власної смерті

подкаст

Висока температура та ГРВІ у дітей: головне – без паніки

holiday

Чи варто завчасно наряджати новорічну ялинку? Пояснює психолог