Поліція затримала підозрюваного у нападі на активістку в Запоріжжі
Поліція Запорізької області затримала чоловіка, якого підозрюють у збройному нападі на активістку.
Джерело: керівник Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик
"Завдяки швидкій та складеній роботі Комунарського відділу поліції, за процессуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури №2 було здійснені невідкладні слідчі дії, встановлено ймовірне місцезнаходження нападника", - написав прокурор.
"Наразі особу знайшли та затримали, завтра буде пред‘явлено підозру та подано клопотання про обрання міри запобіжного заходу", - додав Мазурик.
За попередніми даними нападник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі за вчинення тяжких злочинів проти життя та здоров‘я людей.
Санкції статті 115 КК України (Замах на вбивство) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Нагадаємо:
- У Запоріжжі напали з ножем на керівницю громадської організації "Запорізький ромський центр "Лачо Дром" Анжеліку Бєлову.
- "Напад було скоєно серед білого дня. Злочинець після довгого переслідування напав на Анжеліку в під'їзді і завдав удар ножем в область серця. Зараз дівчина в реанімації. Її оперують".