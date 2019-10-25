Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье
Полиция Запорожской области задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на активистку.
Источник: руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик
"Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, за процессуального руководства Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего", - написал прокурор.
"Сейчас лицо нашли и задержали, завтра будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - добавил Мазурик.
По предварительным данным задержаный недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.
Санкции статьи 115 УК Украины (покушение на убийство) предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним:
- В Запорожье напали с ножом на руководительницу общественной организации "Запорожский ромский центр "Лачо Дром" Анжелику Белову.
- "Нападение было совершено средь бела дня. Преступник после долгого преследования напал на Анжелику в подъезде и нанес удар ножем в область сердца. Сейчас девушка в реанимации. Ее оперируют".