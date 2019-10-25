Полиция задержала подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

Полиция Запорожской области задержала мужчину, подозреваемого в вооруженном нападении на активистку.

Источник: руководитель Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик

"Благодаря быстрой и сложенной работе Коммунарского отдела полиции, за процессуального руководства Запорожской местной прокуратуры №2 были осуществлены неотложные следственные действия, установлено вероятное местонахождение нападающего", - написал прокурор.

"Сейчас лицо нашли и задержали, завтра будет предъявлено подозрение и подано ходатайство об избрании меры пресечения", - добавил Мазурик.

По предварительным данным задержаный недавно освободился из мест лишения свободы за совершение тяжких преступлений против жизни и здоровья людей.

Санкции статьи 115 УК Украины (покушение на убийство) предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним: