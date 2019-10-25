Порошенко предлагает Раде просить плана действий по членству в НАТО

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Пятница, 25 октября 2019, 08:47

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовила проект обращения Верховной Рады к НАТО о предоставлении Плана действий для членства в альянсе.

Источник: видеообращение Порошенко, размещенное в Facebook

Прямая речь: "Территориальную целостность Украины мы восстановим политико-дипломатическим путем. Такую стратегию мы выработали еще в 2014 году. Эта стратегия верна и безальтернативна. Но она не изменит агрессивной природы северной соседки.

Устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО. За 5 лет мы сблизились, как никогда ...

Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО – в первую очередь, обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по поводу вступления Украины в Альянс.

Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить главу Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции.

Призываю коллег по Верховной Раде, – и кто во власти, и кто в оппозиции, – поддержать наше предложение на следующей неделе".

Дополняется ...

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Темы: НАТО Порошенко Европейская солидарность Верховная Рада


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