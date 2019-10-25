Порошенко предлагает Раде просить плана действий по членству в НАТО
Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовила проект обращения Верховной Рады к НАТО о предоставлении Плана действий для членства в альянсе.
Источник: видеообращение Порошенко, размещенное в Facebook
Прямая речь: "Территориальную целостность Украины мы восстановим политико-дипломатическим путем. Такую стратегию мы выработали еще в 2014 году. Эта стратегия верна и безальтернативна. Но она не изменит агрессивной природы северной соседки.
Устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО. За 5 лет мы сблизились, как никогда ...
Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО – в первую очередь, обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по поводу вступления Украины в Альянс.
Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить главу Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции.
Призываю коллег по Верховной Раде, – и кто во власти, и кто в оппозиции, – поддержать наше предложение на следующей неделе".
Детали: Порошенко отметил, что еще в 2008 году "Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО" – и перспективу плана действий по членству зафиксировали еще 11 лет назад.
Тогда у власти не было консолидированной позиции, да и в обществе было мало поддержки – а теперь и большинство украинцев поддерживают членство в НАТО, и эта цель закреплена в Конституции, подчеркнул экс-президент.
"Официальные представители Альянса постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", – сказал Порошенко.
Он уточнил, что на декабрьском саммите решения еще не будет.
"Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад – на неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс надо начинать уже сейчас", – подчеркнул он.
Читайте также ЕС и НАТО в Конституции: зачем Украине особый путь к членству?
Что на самом деле изменят евроатлантические нормы в Конституции
Предыстория:
- 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта №9037 в целом проголосовали 334 депутата. 19 февраля закон подписал президент Петр Порошенко. 21 февраля он вступил в силу.
- С 2012-го по 2018 годы доля тех, кто считает путь вступления в НАТО лучшим, чем другие опции безопасности, выросла более чем в три раза – с 13% до 42%.
- В августе 2018 года на референдум о присоединении Украины к НАТО готовы были пойти 63% граждан – и 67% из них проголосовали бы за вступление в Североатлантический альянс.
- В июне 2019 года поддержка членства Украины в НАТО достигла самого высокого показателя за последние годы – 53%.