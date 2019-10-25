Порошенко предлагает Раде просить плана действий по членству в НАТО

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" подготовила проект обращения Верховной Рады к НАТО о предоставлении Плана действий для членства в альянсе.

Источник: видеообращение Порошенко, размещенное в Facebook

Прямая речь: "Территориальную целостность Украины мы восстановим политико-дипломатическим путем. Такую стратегию мы выработали еще в 2014 году. Эта стратегия верна и безальтернативна. Но она не изменит агрессивной природы северной соседки.

Устойчивый мир и надежная безопасность возможны, только если Украина станет членом НАТО. За 5 лет мы сблизились, как никогда ...

Поставить на повестку дня вопрос о Плане действий по членству в НАТО – в первую очередь, обязанность украинского президента. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по поводу вступления Украины в Альянс.

Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады. Предлагаем уполномочить главу Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции.

Призываю коллег по Верховной Раде, – и кто во власти, и кто в оппозиции, – поддержать наше предложение на следующей неделе".

Детали: Порошенко отметил, что еще в 2008 году "Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО" – и перспективу плана действий по членству зафиксировали еще 11 лет назад.

Тогда у власти не было консолидированной позиции, да и в обществе было мало поддержки – а теперь и большинство украинцев поддерживают членство в НАТО, и эта цель закреплена в Конституции, подчеркнул экс-президент.

"Официальные представители Альянса постоянно подчеркивают, что двери НАТО для Украины открыты. Давайте скажем, что мы уже пришли. Хватит переминаться с ноги на ногу", – сказал Порошенко.

Он уточнил, что на декабрьском саммите решения еще не будет.

"Не секрет, что некоторые наши партнеры идут вперед, оглядываясь назад – на неуравновешенное российское руководство. Им понадобится еще время, чтобы собраться с духом и решиться принять Украину в Альянс. Но процесс надо начинать уже сейчас", – подчеркнул он.

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