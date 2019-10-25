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Аваков відповів США на спробу назвати "Азов" терористичною організацією

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 09:11
Аваков відповів США на спробу назвати Азов терористичною організацією
mvs.gov.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков:вважає, що спроба дискредитації спецпідрозділу Нацгвардії "Азов" – це знак якості його боротьби за територіальну цілісність України.

Про це він заявив на зустрічі з головою місії США Крістіною Квін, коментуючи офіційну позицію України щодо "інформаційної кампанії з дискредитації" підрозділу "Азов", повідомляє МВС.

За словами Авакова, підрозділ спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України є законним регулярним підрозділом Нацгвардії.

Особовий склад підрозділу зразково виконує службово-бойові завдання із захисту Батьківщини, запевнив міністр.

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ "Азов" та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі", – заявив Аваков.

"Саме бойова ефективність спецпідрозділу "Азов" у захисті держави від військової агресії – справжня причина намагання зупинити його іншим, гібридним,методом", – переконує він.

"Сподіваюсь, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами та соратниками по боротьбі щодо захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і підступним методам", – додав голова МВС

Передісторія:

  • 20 жовтня 40 членів Палати представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
  • Полк "Азов" розцінив це як інформаційну атаку на Україну.
  • "Азов" як добровольчий батальйон сформували 5 травня 2014 року активісти.
  • У липні 2014 року його реорганізували в батальйон патрульної служби міліції особливого призначення, у вересні 2014 року – в полк патрульної служби особливого призначення, а в листопаді того ж року "Азов" став підрозділом Національної гвардії МВС.
  • "Азовці" брали активну участь у бойових діях на Донбасі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Азов АваковНацгвардіяМВССША
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