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Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией

Пятница, 25 октября 2019, 09:11
Аваков ответил США на попытку назвать Азов террористической организацией
mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков: считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" – это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения  "Азов", сообщает МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", – заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – убеждает он.

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам" ,– добавил глава МВД

Предыстория:

  • 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
  • Полк "Азов" расценил это как информационную атаку на Украину.
  • "Азов" как добровольческий батальон сформировали 5 мая 2014 года активисты.
  • В июле 2014 года его реорганизовали в батальон патрульной службы милиции особого назначения, в сентябре 2014 года – в полк патрульной службы особого назначения, а в ноябре того же года "Азов" стал подразделением Национальной гвардии МВД.
  • "Азовцы" принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзовАваковНацгвардияМВДСША
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