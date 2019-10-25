Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией

Министр внутренних дел Арсен Аваков: считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" – это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения "Азов", сообщает МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", – заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – убеждает он.

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам" ,– добавил глава МВД

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