Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией

3909 просмотров
Пятница, 25 октября 2019, 09:11
mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков: считает, что попытка дискредитации спецподразделения Нацгвардии "Азов" – это знак качества его борьбы за территориальную целостность Украины.

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения  "Азов", сообщает МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

Личный состав подразделения примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Отечества, заверил министр.

"Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", – заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", – убеждает он.

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам" ,– добавил глава МВД

Предыстория:

  • 20 октября 40 членов Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео с требованием внести полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
  • Полк "Азов" расценил это как информационную атаку на Украину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Аваков Нацгвардия США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Всем министрам дал время до конца года 10 октября 2019, 12:34
Постоянно временный. Как Аваков усидел в кресле министра при Зеленском 9 октября 2019, 21:45
В МВД надо менять содержание, а не фасад 27 сентября 2019, 15:00
Все новости
Главные новости
Аваков ответил США на попытку назвать "Азов" террористической организацией
В Киеве подтвердили случай заболевания дифтерией
Холодницкий: Трое "слуг народа" хотят дать показания о взятках
Представил Медведчука, который дает мне деньги: Арахамия "сдал" полиграф
Все новости
психология

Почему нам трудно осознать неизбежность собственной смерти

исследование

Только треть украинцев готовы отстаивать свое право на жизнь без сигарет

экология

7 причин, почему нельзя сжигать листья

Поиск по сайту
Архив
Весь архів