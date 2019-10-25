У міністра оборони з'явився новий заступник
Кабінет міністрів призначив Олександра Поліщука заступником Міністра оборони України.
Джерело: пресслужба уряду
Дослівно: "Призначити Поліщука Олександра Миколайовича заступником Міністра оборони України".
Деталі: Уряд призначив Поліщука ще 23 жовтня.
Згідно з сайтом "Майдан закордонних справ", де Поліщук був експертом з питань оборонного будівництва та безпеки фонду, він військовий дипломат. Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.
Після завершення військової служби у 2010 році працював на посаді заступника директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони.
З червня 2012 по липень 2013 року працював у апараті Ради національної безпеки і оборони на посаді державного експерта, а з квітня 2014 року по жовтень 2017 року - на посадах керівника департаменту з питань воєнної безпеки та керівника служби з питань оборони.
Нагадаємо:
- 29 серпня Рада призначила новий Кабмін. Міністром оборони став Андрій Загороднюк, який раніше був призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради "Укроборонпрому".
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