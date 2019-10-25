У министра обороны появился новый заместитель

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Пятница, 25 октября 2019, 10:48

Кабинет министров назначил Александра Полищука заместителем Министра обороны Украины.

Источник: пресс-служба правительства

Дословно: "Назначить Полищука Александра Николаевича заместителем Министра обороны Украины".

Детали: Правительство назначило Полищука еще 23 октября.

Согласно сайту "Майдан иностранных дел", где Полищук был экспертом по вопросам оборонного строительства и безопасности фонда, он военный дипломат. Имеет опыт дипломатической службы на должности заместителя военного представителя Миссии Украины при НАТО с 2004 по 2007 год.

 

После завершения военной службы в 2010 году работал на должности заместителя директора Департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны.

С июня 2012 по июль 2013 работал в аппарате Совета национальной безопасности и обороны на должности государственного эксперта, а с апреля 2014 по октябрь 2017 - на должностях руководителя департамента по вопросам военной безопасности и руководителя службы по вопросам обороны.

Напомним:

  • 29 августа Рада назначила новый Кабмин. Министром обороны стал Андрей Загороднюк, который ранее был назначен внештатным советником Владимира Зеленского и членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Украинская правда

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Темы: Минобороны Кабинет министров


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