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Нардепи написали листа конгресменам США через "Азов"

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:18

Народні депутати підготували проєкт листа до 40 американських конгресменів, які закликали занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій.

Джерело: пост нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременко

Пряма мова: "Не можуть залишитися без реагування народних депутатів України, спроби публічного очорнення одного з найбільш заслужених і боєздатних підрозділів Національної гвардії України окремого загону спеціального призначення "Азов".

Тому підготував проєкт листа до 40 американських конгресменів, які звернулися до Державного секретаря США М.Помпео із закликом занести "батальйон "Азов" до списку терористичних організацій".

Деталі: У листі йдеться, що нардепи готові надати будь-яку необхідну допомогу у з’ясуванні об’єктивної та неупередженої інформації про загін спеціального призначення "Азов".

Також у листі є звернення до українських правоохоронців опублікувати результати перевірки усіх фактів та тверджень, що наведені в листі американських конгресменів.

Яременко нагадав, що "Азов" був створений активістами і учасниками Революції Гідності. Цей батальйон брав участь у звільненні з російської окупації Маріуполя і великої кількості інших населених пунктів.

Текст листа відкритий для підпису для усіх членів фракції "Слуга народу" та представників інших фракцій Верховної Ради.

Передати лист американській стороні планують 29 жовтня.

Передісторія: 

  • 40 членів Палати представників США підписали звернення до Держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" та дві праворадикальні організації в Європі до списку іноземних терористичних організацій.
  • Наразі Палата представників США налічує 435 членів.
  • Полк "Азов" заявив, що розцінює ініціативу 40 членів Палати Представників США як інформаційну атаку на Україну.

Українська правда
Теми: Азов Слуга народуСША
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