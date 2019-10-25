Нардепы написали письмо конгрессменам США из-за "Азова"

Народные депутаты подготовили проект письма к 40 американским конгрессменам, которые призывали занести "батальон "Азов" в список террористических организаций.

Источник: пост нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко

Прямая речь: "Не могут остаться без реагирования народных депутатов Украины попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов".

Поэтому подготовил проект письма к 40 американским конгрессменам, обратившимся к Государственному секретарю США М.Помпео с призывом внести "батальон "Азов" в список террористических организаций".

Детали: В письме говорится, что нардепы готовы предоставить любую необходимую помощь в выяснении объективной и непредвзятой информации об отряде специального назначения "Азов".

Также в письме есть обращение к украинским правоохранителям опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений, приведенных в письме американских конгрессменов.

Яременко напомнил, что "Азов" был создан активистами и участниками революции Достоинства. Этот батальон участвовал в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов.

Текст письма открыт для подписи для всех членов фракции "Слуга народа" и представителей других фракций Верховной Рады.

Передать письмо американской стороне планируют 29 октября.

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