ГПУ Рябошапки заперечує зупинку справ Майдану

Генеральна прокуратура називає пріоритетним розслідування та забезпечення невідворотності покарання в так званих справах Майдану.

Джерело: пресслужба ГПУ

Дослівно: "Наразі поширювана інформація про нібито зупинку розслідування проваджень щодо злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, є неправдивою і маніпулятивною. Ця тема повинна розглядатись в рамках закону і з повагою до родичів загиблих на Майдані та суспільства в цілому, які шостий рік не отримують відповіді на питання, які змінили їхні життя".

Деталі: В ГПУ нагадують, що 21 жовтня було створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, з функцією координації досудового розслідування у цих провадженнях.

Наразі ведуться консультації і найближчим часом буде сформована робоча група за участі захисників сімей загиблих на Майдані, яка візьме участь в аудиті проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності.



Розслідування у провадженнях стосовно вказаних злочинів проводили 43 слідчих та прокурорів управління спеціальних розслідувань ГПУ. В той же час, згідно із законодавством України, органи прокуратури з 20 листопада втрачають право на досудове розслідування, і всі провадження після аудиту мають бути передані відповідним органам досудового розслідування.



Так, до НАБУ буде скеровано економічні епізоди кримінальних проваджень щодо оточення колишнього президента Віктора Януковича. Провадження, які стосуються розстрілів на Майдані та інших насильницьких злочинів, будуть передані до ДБР.

Зазначається, що в майбутньому, за потреби, з метою комплексного дослідження певні епізоди можуть консолідуватись генеральним прокурором в одному органі досудового розслідування.



Обіцяють, що найближчим часом буде призначено нове керівництво управління спеціальних розслідувань ГПУ з числа прокурорів, які там працюють та успішно пройшли тестування.

Що передувало: Звільнений керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено.

Чому це важливо: Розслідуванням справ Майдану в ГПУ займався відділ, очолюваний Горбатюком. 19 лютого 2019 року напередодні річниці розстрілів у центрі Києва моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.