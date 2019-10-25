ГПУ Рябошапки отрицает остановку дел Майдана

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Пятница, 25 октября 2019, 13:01

Генеральная прокуратура называет приоритетным расследование и обеспечение неотвратимости наказания в так называемых делах Майдана.

Источник: пресс служба ГПУ

Дословно: "Сейчас распространяемая информация о якобы остановке расследования производств о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, является неправдивой и манипулятивной. Эта тема должна рассматриваться в рамках закона и с уважением к родственникам погибших на Майдане и обществу в целом, которые шестой год не получают ответы на вопросы, которые изменили их жизнь".

Детали: В ГПУ напоминают, что 21 октября был создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.

Сейчас ведутся консультации и в ближайшее время будет сформирована рабочая группа с участием защитников семей погибших на Майдане, которая примет участие в аудите производств о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

Расследование в производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управления специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.

Так, в НАБУ будут направлены экономические эпизоды уголовных производств относительно окружения бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлений, будут переданы в ГБР.

Отмечается, что в будущем, при необходимости, с целью комплексного исследования определенные эпизоды могут консолидироваться генеральным прокурором в одном органе досудебного расследования.

Обещают, что в ближайшее время будет назначено новое руководство управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование.

Что было ранее: Уволенный руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено.

Почему это важно: Расследованием дел Майдана в ГПУ занимался отдел, возглавляемый Горбатюком. 19 февраля 2019 года накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура Евромайдан


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