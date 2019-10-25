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"Бабиному літу" кінець: кліматологи кажуть – з’їли тумани

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 14:12

До столиці повернулася кліматична осінь, період так званого "бабиного літа" закінчився.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського

Дослівно: "Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії із сумом повідомляють, що цьогорічне "бабине літо" у Києві закінчилось у середу, бо його з’їли тумани"

Деталі: За даними спостережень метеостанції у четвер середня добова температура повітря становила +10,5°С, а максимальна піднялась лише до +12,8°С. Це значить, що  до Києва повернулась осінь.

Цьогорічне "бабине літо" тривало 12 днів, воно ознаменувалось 4 температурними рекордами.

Кліматологи обсерваторії визначили, що найкоротшим у XXI столітті "бабине літо" було у 2017 році, коли воно тривало лише 5 днів, а найдовшим торік – 14 днів.

Що було раніше: Синоптики попередили, що українців чекають останні теплі вихідні, вже з понеділка температура повітря почне поступово знижуватися.

Українська правда
Теми: погода
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